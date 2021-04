Cortito y al pie, así respondió Martitegui a un tuitero que lo criticó por los precios en su restaurante

En vista de las nuevas medidas restrictivas que impiden la circulación de 0 a 6, propuestas por el Gobierno Nacional, el sector más perjudicado es el gastronómico. Es que los argentinos no tienen la costumbre de cenar temprano como para poder colaborar con el “desalojo” de los locales temprano.

Es por eso que Germán Martitegui usó sus redes para lanzar una campaña en defensa de los restaurantes, sin violar las medidas de carácter obligatorio. Con el hashtag #GastronomíaEnRojo emitió un tuit que proponía concientizar a los comensales.

“Salí a comer más temprano”, pidió el chef internacional a sus seguidores con el fin de no dejar seguir apoyando a los locales gastronómicos. “Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre”, cerró en el llamamiento.

A lo que parecía un pedido desesperado no tardó en llegarle una crítica, que retomó la polémica por el precio de sus platos. “Y… pagar 8 lucas un plato tuyo es sano!”, le arrojó sin piedad un usuario de la red social del pajarito.

Si bien el afamado chef siempre es reservado e intenta no tener tanta aparición en las redes, esta vez no se quedó callado. Por tal motivo, el jurado de MarterChef Celebrity 2 no tardó en responder de manera contundente e informativa sobre el estado actual de su local. “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mí. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”, increpó al desafiante tuit.

Martitegui en el ojo de la tormenta

Para el día de los enamorados circuló un mensaje de reservación con pedido de carta del afamado restaurante que es propiedad de Germán Martitegui. Allí se indicaba que por un menú de 4 pasos para dos personas, ese día especial, tenía un costo de 8 mil pesos.

La conversación que un comensal tuvo con la empresa se posteó en las redes y se volvió viral la crítica a los platos escuetos y el altísimo costo de los mismos.