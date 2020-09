Alejandra Maglietti confesó una actitud decisiva que tuvo su ex tras sufrir cáncer

Alejandra Maglietti y Jonás Gutierrez tuvieron una relación que fue muy celebrada en el mundo de la farándula no solo porque eran dos figuras muy queridas sino también el gran aguante que le hizo la modelo durante su tratamiento contra el cáncer de testículo.

Alejandra brindó una entrevista a Confrontados donde la panelista de Bendita reveló que avanzó en su decisión de congelar óvulos en sintonía con el futbolista, que hizo lo propio con sus espermatozoides debido al riesgo que le representaban las sesiones oncológicas a las que se sometió.

Maglietti explicó que ella decidió optar por ese tratamiento debido a que disfruta mucho su trabajo y se sentía muy joven para la maternidad. “Busqué la posibilidad de congelar óvulos porque hablé con personas que lo habían hecho. Me senté en un avión al lado de una médica que me dijo que debería congelar óvulos, y era algo que yo tenía en la cabeza porque mi expareja tenía (espermatozoides) congelados por una cuestión oncológica”, reveló.

“Yo decía ‘¿por qué no lo hago yo también?’. Está bueno no solo por el tema de postergar sino también por si llegaba a tener un problema de salud. Ojalá no me pase, pero me pongo a pensar que todavía no fui madre y estaría bueno garantizarme esa posibilidad”, dijo, y explicó que su caso llamó tanto la atención porque el sistema solo tiene ocho años en el país.

“Está bueno dar el mensaje de que no es tan caro. En el país se consiguen muy buenos institutos, el tratamiento no es tan cruento ni tan difícil como todos piensan y el beneficio es enorme respecto a lo que uno tiene que atravesar que son 15 días de hormonas y después una pequeña intervención para poder juntarlos y después se congelan”, explicó y reconoció que tiene hasta los 49 años para utilizarlos.