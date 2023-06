Agustina Gandolfo se calzó un bikini negro: con el embarazo, su delantera explotó

Viviendo la dulce espera, Agustina Gandolfo sigue dando de qué hablar al compartir en sus redes sociales contenido que la tiene posando sensual. La flamante esposa del delantero del seleccionado argentino cautivó a sus fans, presumiendo su pancita.

La mendocina de 27 años, no duda en mostrarse súper bella aún con su pancita de algunos meses de embarazo, que ya ha sido parte de ella para seguir ganando likes y comentarios.

Agustina Gandolfo demostró que con panza y todo, sigue siendo una de las mujeres más bellas.

La noticia de que se agrandaba la familia la dio en febrero la propia madre, alegrando a propios y extraños. Además, este anunció terminó con todos los rumores de una supuesta crisis ella y el Toro Martínez.

Cabe recordar que Agustina Gandolfo y Lautaro ya son padres de Nina, una bella niña que llegó al mundo en 2019. Ahora, se completará la parejita con la llegada de Theo, nombre que han elegido para quien seguro deba cargar con el peso de llevar el apellido de un campeón del mundo.

Con su evidente felicidad, Agustina demuestra el amor y la emoción que siente al llevar a su futuro bebé en su vientre, compartiendo con sus más de 1.5 millones de seguidores la dicha de esta nueva etapa en su vida. A su vez, no pierde la posibilidad de presumir que su cuerpo sigue intacto.

Con rutinas de ejercicios y una dieta cuidada durante el embarazo, Agustina Gandolfo ha mantenido una pancita más discreta en los primeros meses. Ahora, siendo inevitable, la modelo muestra a Theo con orgullo y se enfunda en trajes de baños.

Horas atrás, en su feed y stories de Instagram, Gandolfo posó usando un bikini negro, que remarca sus curvas y deja a la vista su vientre que crece a diario, desde Grecias.

En las fotos, la emprendedora tiene un pareo, el traje de baño ya mencionado y lentes oscuros para cuidarse del sol y tiene el mar de fondo completando la postal ideal para sumar miles de likes.

Agustina Gandolfo le controla la vida a Lautaro

Roberto Antolín charló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y dio detalles de cómo es que Agustina controla todo lo que hace o debe hacer su esposo.

“Ella le va comiendo la cabeza a Lautaro y le va diciendo con qué personas debe juntarse y cuáles no, es más, para ella el Inter de Milán no era demasiado, ella creía que tenía que irse del club y le hizo discutir con sus agentes en su momento”, comenzó diciendo el periodista español

Casamiento civil de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

Además, afirma que Lautaro acepto casarse no solo por amor, si no por presión por parte de Agus Gandolfo: “Ella le dijo ‘te casas o me voy’. Ella es la que lleva la pareja en el todo, a nivel personal y profesional, todo se lo indica ella”, sumó el comunicador.

