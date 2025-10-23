Pupi Agüero: la hacedora cultural será distinguida este viernes por la Legislatura

Una vida dedicada a la producción y difusión cultural de la periodista y docente Regina “Pupi” Agüero será reconocida este viernes 24 de octubre en la Legislatura provincial .

La distinción, que se ofrecerá a las 10.30 en el Salón de los Pasos Perdidos, es por “ la labor artística y de gestión cultural ” que ha realizado “Pupi”, en más de cuarenta años de actividad pública.

Militante peronista desde los años ’70, el mismo criterio que ella al frente de cargos estatales de no alinearse partidariamente y servir a los intereses de todos los mendocinos, se tuvo en cuenta para su premiación, que fue aprobada por todos los bloques de la Casa de las Leyes.

Al comienzo, en la Escuela Superior de Bellas Artes, fue una de las primeras mujeres en ejercer la presidencia de un centro de estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes.

Política y cultura entonces son las raíces de esta mujer, que también actuó en la docencia y el periodismo, desempeño este último que la llevó a conducir el suplemento cultural de Los Andes durante quince años, producción que fue distinguida como la mejor entrega cultural en prensa escrita por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

No fue difícil para ella desenvolverse en el ámbito cultural: su hogar, en Merlo, provincia de San Luis, le dio las bases como hija del antropólogo Vicente Orlando Agüero Blanch y sobrina del escritor y poeta Esteban Agüero. Esa vinculación con el mundo de la cultura y las ideas se transfirió a sus hijos Eva (doctora en Ciencias Sociales), Laura (doctora en Historia y dirigente de los Derechos Humanos) y Mariano, músico, vástagos que nacieron de su matrimonio con Osvaldo Rodríguez, fallecido en 2020.Y a sus nietos, Nahuel (14), estudiante, y Lucía (20), alumna de Teatro en la Facultad de Artes de la UNCuyo.

Fue directora del Museo Cornelio Moyano (1973- 1976); directora de Acción Cultural de la Provincia, gobernación de José Octavio Bordón y directora provincial de Cultura, en la administración de Rodolfo Gabrielli, mientras que en la gestión de Francisco “Paco” Pérez se le confió la Dirección de Patrimonio Cultural.

Aunque justicialista de base, se enorgullece en reiterar que, en sus pasos por la función pública, no hizo política cultural partidaria sino que procuró respetar la apertura hacia todas las preferencias de los mendocinos.

En cuatro oportunidades integró y presidió el jurado para elegir el libreto de la Fiesta Nacional de la Vendimia; escribió y editó el libro Un recetario criollo; dirigió por cuatro años la sala de arte de la Bolsa de Comercio de Mendoza y desde hace quince años es la responsable de la cava de arte de la bodega Santa Julia.

Fue amiga de grandes figuras del arte y la cultura, como Julio Le Parc, Gladys Ravalle, Carlos Levy, Armando Tejada Gómez, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Jorge Marziali, Mercedes Sosa, Ariel Ramírez y el intérprete popular Antonio Tormo, a quien reintrodujo en los escenarios locales.

Pupi Agüero junto a dos grandes de la cultura: en la foto de la izquierda, con Antonio Tormo; en la foto de la derecha, con el pintor Carlos Alonso.

En su gestión se habilitaron los salones de Artes Visuales y Literarios; se replantearon los festivales Americanto con un perfil basado en la zona andina.

Difundió con generosidad al pintor Carlos Alonso y todavía se recuerda la gran exposición de la obra del nacido en Tunuyán, ofrecida en el Museo Provincial de Bellas Artes-Casa de Fader. En vinculación con el notable artista plástico que vive ahora en Córdoba, Agüero impulsó y desarrolló la primera etapa de la Mansión Stoppel, hoy Museo Carlos Alonso, en la avenida Emilio Civit.

También en su hoja de ruta figura el haber militado para que el “Qhapaq Ñan” (Sistema Vial Andino o Camino del Inca), fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, organización de las Naciones Unidas, en atención a su valor histórico, cultural y ambiental.

Fue investigadora del tema Cultura para la edición del proyecto Línea del Tiempo, que dirigió el fallecido escritor de Luján de Cuyo, Rolando Concatti, una iniciativa que debería ser continuada.

El sentimiento que la mendocina por adopción experimenta en este momento, al recibir el reconocimiento legislativo, se sintetiza en estas palabras: “Me siento feliz porque el esfuerzo y la pasión que puse en todas las cosas que encaré en el ámbito cultural, no fueron en vano y creo que, aunque algún error habré cometido, fue importante perseverar en ellas”.

Gestión de vida y de trabajo

Premio: Distinción legislativa, viernes 24 de octubre de 2025, 10.30, en el salón de los Pasos Perdidos.

Primer trabajo: directora del Museo C. Moyano (73 al 76). Otros cargos: Dos veces directora de Cultura (José O. Bordón) y Rodolfo Gabrielli; directora de Patrimonio Cultural (Francisco Pérez).

Periodismo: Exeditora del Suplemento Cultura de Los Andes. Docencia: Enseño artes visuales, dibujo, pintura e Historia del Arte en los niveles primario, medio y terciario.

Familia: Estuvo casada con Osvaldo Rodríguez, tiene tres hijos y dos nietos.