La obra de Quino deja su histórica editorial: las sentidas palabras de Kuki Miler, de Ediciones de la Flor

El anuncio oficial se dio a través de un mensaje de la editorial, en el que lamentaron la ruptura del vínculo que durante 55 años unió al genial historietista con la casa editorial que lo acompañó desde 1970: “Desde mañana, 1 de julio 2025, Ediciones de la Flor dejará de publicar los libros de Quino, el emblemático autor de nuestro sello. Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podemos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa, hace más de medio siglo. De todas formas, tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres, como hasta ahora”.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En redes sociales, la tristeza y el desconcierto dominaron los mensajes de lectores, editores y artistas . Roberto expresó: “Es una verdadera pena la decisión de la familia ya que la obra del maestro Quino está indisolublemente ligada a Ediciones de la Flor. Son parte del ADN de la patria”. Alejandro reflexionó: “Detrás de cada gran autor, hay un editor que se arriesga”. Débora, con tono afectuoso, recordó: “Probablemente son el primer nombre de una editorial que aprendí: Ediciones de la Flor”. Para María Ana, no hay dudas: “Las ediciones que valen y que Quino eligió son las De la Flor”. Ximena resumió el sentimiento generalizado: “¡Qué tristeza! Quino es Ediciones de la Flor. Gracias por tantos años de compañía, lucidez y felicidad”. Y el colectivo BandaDibujada, señaló: "Qué difícil es separar la imagen de Quino de Ediciones de la Flor, son casi la misma cosa".

En diálogo con diario Clarín, Ana María “Kuki” Miler —quien continúa al frente de la editorial que fundó junto a Daniel Divinsky en 1966— no ocultó su dolor: “Muy duro. Quino era familia para mí y si yo seguía publicando libros era por respetar una promesa que le hice cuando me dijo ‘La Flor va a dejar de publicarme cuando vos lo digas’”. Para Miler, la decisión de los herederos, que resolvieron concentrar la gestión de la obra en el grupo Penguin Random House, implica no sólo una deslealtad sino un duro golpe para la editorial, en un momento crítico para la industria del libro en Argentina.