La fontera: un fragmento de la novela de Gustavo Villalobos

—¡Hablame de vos! ¡Contame algo de tu vida! —le dijo Luna la primera vez que la vio en El Sheik, el cabaret de Ushuaia al que solía acudir en secreto, en busca de compañía femenina.

—¿Qué quieres que te cuente? Mejor vamos a bailar —le contestó Tadeo y se incorporó del sofá sobre sus tacones para ir hasta la pista de baile—. ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Será más divertido que hablar de mí! —agregó con una sonrisa seductora—. Por ahora, sólo interesa que, acá, todos me conocen por Ethel.

— ¡Muy bien, Ethel! De acuerdo. ¡Vamos a bailar! —le contestó Luna dispuesta a seguirle el juego—. No tengo ninguna duda de que nos vamos a divertir —acotó entre risas, mientras se movía al son de la música disco.

Así se habían conocido Luna y Tadeo hacía ahora más de cuarenta años; de la misma manera que, un año después, lo harían Tadeo y Juan Cruz, cuando Luna los presentara. Allí, en El Sheik: aquel garito fueguino que, en 2012, fue finalmente clausurado tras las denuncias por trata de personas y explotación sexual.

Lejos habían quedado las noches de esplendor y risas de finales de los años setenta. Los brillos de las plumas y las lentejuelas. Los efluvios del alcohol surtiendo efecto entre la concurrencia llegada de las más distantes latitudes del planeta. Los haces de luz tamizados por las bolas de espejos. Lo mejor de la música disco y las performances y el playback de las vedettes.

Lejos también habían quedado los jóvenes que Luna, Tadeo y Juan Cruz habían sido. Las búsquedas de sus respectivos destinos. Las luchas. Los anhelos. Los ideales de juventud. Entre las paredes de El Sheik pretendieron esconder sus vicios, sus talentos, sus debilidades. Ajenos a los rumores de una guerra que nunca ocurriría. Conscientes del hedor a muerte que emanaba de los centros de detención clandestinos instaurados a ambos lados de Los Andes. Allí, en aquella burbuja frívola y, hasta cierto punto, decadente de la frontera del fin del mundo.

Una notificación de Whatsapp sacó a Juan Cruz de estas tribulaciones matutinas. Era un mensaje de Rocío, su hija.

«Papa empiezo a estar asustada»

«Llámame porfa»

Observó también que, durante la noche, había recibido unos mensajes de su pareja, Antxon.

«Estoy preocupado, cariño»

«Avísame cuando te despiertes y hablamos»

«Han decretado el estado de alarma»

«Y lo siguiente será el confinamiento domiciliario»

Juan Cruz se sintió inquieto, presa del desasosiego. Dejó el móvil sobre la mesita de noche. Se incorporó de la cama y, a través de la ven tana, observó los nubarrones que habían hecho desaparecer por completo la bahía. El silbido del viento y el crepitar de la nieve sobre los cristales añadieron tensión a sus nervios y confirmaron las previsiones del parte meteorológico del día anterior. En cuestión de minutos, la margen sur del canal de Beagle y la silueta de la Isla Navarino desaparecieron de su vista. Desde el Cabo de Hornos y los confines más meridionales del planeta, la Tierra del Fuego recibía, así, el ultimátum al verano austral.

(…)

Gustavo Villalobos Escritor sanjuanino residente en España.

El autor: Gustavo Villalobos

Gustavo Villalobos (San Juan, Argentina, 1965) es médico y escritor. En 1994 obtuvo el Premio Vendimia en la categoría cuento (Mendoza, Argentina), por su relato Los sucesos de Karim. Dicho texto fue incluido en Cuerpos Suspendidos, volumen publicado en 1999 por Editorial Diógenes y Libros de Tierra Firme. Durante 2000 y 2001 fue alumno de la Escuela de Letras de Madrid (fundada y dirigida por Constantino Bertolo en 1989 con el apoyo de la editorial Debate). Desde 2003 reside en Barcelona, donde ejerce la medicina y ha colaborado como redactor de libros de divulgación científica y como editor asociado para Cochrane Clinical Answers. En 2021 publicó Reencuentro, su primera novela, “un relato sobre cómo la intolerancia puede afectar al futuro de nuestras relaciones”. En 2023, y gracias a la producción de Alt Autores y Vintalis, Reencuentro fue reeditada en formato audiolibro. La frontera es su nueva y más reciente entrega dentro del género.

Cómo leer el libro

LINK para bajar en ebook.

https://ar.bajalibros.com/library/publication/la-frontera-1727343997

También está disponible en formato papel en Mercado Libre y en audiolibro en todas las plataformas (Storytel, Spotify, Audible etc.)