El Rey de España elogió al escritor y periodista Jorge Fernández Díaz al entregarle el premio Mariano de Cavia

En su discurso, el autor de "Mamá" y de la trilogía policial protagonizada por el agente Remil también rindió homenaje a los reporteros: “Recibo esta distinción en nombre de la fiel infantería del periodismo: yo alguna vez fui también uno de ellos y me he criado en una sala de redacción; me refiero a los reporteros que están todo el día en el territorio, que logran filtrarnos la información más sensible que esconde el poder y que mantienen vivo este oficio incómodo y maldecido, y a la vez tan esencial para una democracia”.

El premio coincidió, además, con el cumpleaños número 65 del periodista argentino, considerado uno de los analistas políticos más influyentes del país. Su obra como narrador incluye éxitos de ficción y crónica como "La logia de Cádiz", "La herida", "El puñal" y "El secreto de Marcial", novela con la que ganó recientemente el premio Nadal.

En el cierre de su intervención, Fernández Díaz también se refirió a los desafíos que enfrenta el periodismo en el futuro inmediato. “Nos dirigimos además hacia un mundo de mentiras, en el que no solo engañarán los gobiernos y sus fanáticos en la web sino también grupos de presión e interés: todos ellos utilizarán de manera masiva y aviesa la Inteligencia Artificial”, advirtió. Y concluyó: “El periodismo fiable de toda la vida seguirá siendo el único al que recurrir para determinar de un modo eficaz qué es realidad y qué es farsa. En un mundo donde la mentira es ley, la verdad seguirá siendo un negocio noble”.