Crece la expectativa: el Premio Clarín de Novela ya tiene siete finalistas

El jurado formado por Javier Cercas, Mariana Enríquez y Alberto Fuguet redujo a siete las novelas candidatas a ganar este importante premio literario.

Finalmente llegó la noticia que esperaban los 1284 escritores y escritoras que enviaron sus manuscritos desde distintos puntos del mundo hispanohablante: el Premio Clarín Novela 2025 ya tiene su lista corta. La expectativa, sin embargo, sigue intacta: el nombre del ganador se conocerá recién el 6 de noviembre, durante la tradicional ceremonia de premiación, cuando el Jurado de Honor —integrado por el español Javier Cercas, la argentina Mariana Enríquez y el chileno Alberto Fuguet— dé su veredicto final.

El anuncio marca un nuevo hito en la 28ª edición del prestigioso certamen literario, que este año contó con el auspicio de la Ciudad de Buenos Aires. La obra ganadora recibirá un premio de 10 millones de pesos y será publicada por el sello Clarín-Alfaguara.

Siete finalistas

Después de una intensa tarea de lectura y selección, en la que participaron diecisiete lectores especializados junto al jurado de preselección, quedaron en carrera las siguientes obras, todas presentadas bajo seudónimo:

“Negrura”, seudónimo Manuel Blondy

“Criatura nacional”, seudónimo Didi Hirsch

“Todo lo que heredé sin querer”, seudónimo Clarice Plath

“Cuaderno inglés”, seudónimo Garp

“Las dos orillas”, seudónimo Sorel

“La sombra de los árboles ajenos”, seudónimo Freyja

“Solos”, seudónimo Araña

Las identidades de sus autores permanecerán en secreto hasta la noche de la premiación.

Un jurado de lujo

El trío encargado de elegir la obra ganadora reúne tres nombres de peso en la literatura contemporánea. Javier Cercas, autor de "Soldados de Salamina" y de la reciente "El loco de Dios en el fin del mundo", se suma a la tradición de jurados ibéricos que han participado del premio, entre ellos José Saramago, Rosa Montero y Almudena Grandes.

La argentina Mariana Enríquez, reconocida como una de las grandes voces del terror moderno y autora de "Nuestra parte de noche", "Un lugar soleado para gente sombría" y "Archipiélago", aporta su mirada singular desde su residencia actual en Tasmania.

Completa el jurado el chileno Alberto Fuguet, escritor y cineasta, autor de "Ciertos chicos", "No ficción" y "Sudor", referente de la generación McOndo y del nuevo realismo latinoamericano.

Camino al 6 de noviembre

Con siete obras finalistas que reflejan la diversidad y la vitalidad de la narrativa en español, el Premio Clarín Novela se prepara para su gran noche. Mientras tanto, crece la expectativa por conocer quién tomará la posta de Roberto Chuit Roganovich, ganador de la edición anterior, y de Luciano Lamberti, premiado en 2023.

