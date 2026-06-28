Convocatoria de Los Andes: Título: A corazón abierto, un relato de Fernando Gabriel Fernández

Hay cosas que estremecen el corazón sin necesidad de aviso: una pérdida, un rechazo, el abandono, presenciar la muerte, enamorarse, desenamorarse… o seguir amando a quien rompió el corazón y simplemente se fue. Esta historia nace de uno de esos estremecimientos. O, mejor dicho, de varios.

Él era el menor de tres hermanos . A la edad en que los recuerdos aún no se forman con nitidez, cuando apenas contaba con dos años, la tragedia ya había marcado su nombre. Su padre biológico no murió de manera natural: fue asesinado brutalmente, decapitado y arrojado en un callejón . Una escena tan oscura como incomprensible, que desmoronó a sus abuelos y que, con los años, se convertiría en un dolor sin forma concreta dentro de él.

Demasiado pequeño para comprender, ni siquiera tenía el lenguaje necesario para nombrar la pérdida. Pero fue testigo silencioso del sufrimiento de los que sí entendían. Según contaba su abuela , fue su hermana mayor quien más lo sufrió . Su mente, como la de muchos que han atravesado traumas profundos, bloqueó parte de la historia. Algunos recuerdos se desvanecieron, otros se fundieron con lo escuchado una y otra vez en su entorno, y algunos más quedaron encerrados en ese rincón mental donde se guardan las verdades que duelen . Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar .

Poco tiempo después, su madre biológica desapareció . Se fue sin despedirse. Algunos dicen que salió a comprar cigarrillos y jamás regresó. Otros no dicen nada, como si el silencio aliviara.

Lo cierto es que los tres hermanos quedaron solos , desamparados, sin padre ni madre. A ojos de muchos, abandonados. A ojos suyos, olvidados. La abuela, esa mujer fuerte y amorosa, dio un paso al frente. Pidió la tenencia, la patria potestad. Ya los había criado desde el primer día, y ahora buscaba el reconocimiento legal para seguir haciéndolo. No hubo oposición por parte de la madre biológica; de hecho, accedió con una frialdad que resultaba incomprensible. Pero la ley es lenta. Y los procesos, largos.

Cuando finalmente la justicia le otorgó a la abuela la patria potestad, ya hacía tiempo que era, de hecho, la madre de esos tres niños. Y su esposo, el abuelo, había tomado el rol de padre con la misma entrega. En la realidad de aquel niño, ellos eran su verdadera familia: los únicos que estuvieron, los únicos que los abrazaron sin condiciones.

Y, sin embargo, lo que parecía tolerable en la infancia, se volvió una carga invisible a medida que fue creciendo. Aquellas heridas que creía cicatrizadas comenzaron a sangrar en la adolescencia y más allá. Todo lo no llorado, todo lo no dicho, volvió con fuerza. Y lo golpeó como si recién estuviera ocurriendo.

Se sumaron nuevas vivencias que lo pondrían al borde del abismo, una y otra vez. Pero todo lo que la vida le pudiera haber arrebatado, se lo devolvería al doble.

Este no es el fin del mundo. No lo fue entonces, y no lo es ahora. Pero es el inicio de una historia que merece ser contada, porque aún en medio de la oscuridad, hubo amor. Hubo lucha. Y hubo vida.

Fernando Fernández Fernando Gabriel Fernández (nombre artístico: Fer Solaz), autor sanjuanino.

Sobre el autor: Fernando Gabriel Fernández

Fernando Gabriel Fernández (nombre artístico: Fer Solaz) nació el 8 de octubre de 1995 en San Juan, Argentina. Es escritor, técnico minero y gestor cultural independiente. Desde temprana edad encontró en la escritura una herramienta para transformar experiencias personales en relatos capaces de generar reflexión y acompañamiento emocional. Su obra se caracteriza por abordar temas como la pérdida, el abandono, la resiliencia, la identidad, el amor y los procesos de reconstrucción personal. A través de una narrativa cercana y honesta, busca establecer un vínculo profundo con los lectores, invitándolos a reconocerse en historias atravesadas por el dolor, la esperanza y la superación.

Es autor de A corazón abierto, una obra que reúne vivencias y aprendizajes surgidos de distintos procesos de vida, con el propósito de demostrar que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en una fuente de crecimiento y fortaleza.

A corazón abierto es, según sus palabras, "un testimonio de dolor, resiliencia y esperanza que invita al lector a reflexionar sobre las heridas de la vida y la fuerza para reconstruirse".