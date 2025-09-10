Cómo es "El último secreto", el nuevo libro de Dan Brown que ya está disponible en Argentina

El popular autor de "El código Da Vinci" continúa con este libro, después de ocho años, la saga de Robert Langdon. La novela está ambientada en Praga.

El escritor estadounidense Dan Brown presentó en Praga su nueva obra, "El último secreto", el sexto libro de la saga protagonizada por el profesor de simbología Robert Langdon. Con más de 800 páginas y publicada por el sello Planeta, la novela ya está disponible por $49.900 en la Argentina a partir de este miércoles 10 de septiembre.

El lanzamiento generó gran expectativa en la capital checa, donde cientos de lectores hicieron fila durante toda la noche en la Plaza del Ayuntamiento para conseguir los primeros ejemplares. Los cien primeros recibieron sus copias firmadas por el autor . “Es la novela más ambiciosa y con la trama más intrincada que he escrito hasta la fecha”, aseguró Brown durante la presentación.

La historia sitúa a Langdon en Praga, donde asiste a una conferencia de la científica Katherine Solomon, experta en noética y pareja del protagonista. Su investigación sobre la conciencia humana amenaza con poner en jaque siglos de creencias establecidas. Pero antes de que pueda difundirla, una serie de asesinatos desata el caos y Solomon desaparece.

image Como en sus anteriores novelas, Brown combina códigos, arte, ciencia, religión e historia para tejer un thriller de ritmo vertiginoso. “Las características de sus libros brillan en todo su esplendor junto con una trama trepidante”, destacó Nihar Malaviyau, directivo de Penguin Random House Global.

El lanzamiento internacional incluyó ediciones simultáneas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia, mientras que países como España y la Argentina reciben el libro con un breve retraso. En la República Checa, la editorial Argo y la agencia Prague City Tourism incluso organizaron visitas guiadas a algunos de los escenarios de la trama, como la biblioteca barroca del Klementinum o el refugio atómico de Nusle.

Brown, de 61 años, iniciará en Nueva York una gira mundial que lo llevará a doce países. Además, tiene previsto regresar a Praga el 18 de septiembre para participar en una rueda de prensa y un encuentro con lectores. Con "El último secreto", el autor de "El código Da Vinci" —que se convirtió en un fenómeno editorial global tras su publicación en 2003— vuelve a escena después de ocho años de silencio desde "Origen".