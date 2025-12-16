Arte inmerso: cómo es y cuánto salen las entradas de "Van Gogh y los maestros de la pintura europea"

Los amantes del arte tienen que apuntar una cita imperdible: la muestra “Van Gogh y los maestros de la pintura europea” desembarca en Mendoza. Se trata de una experiencia multisensorial que deslumbró a numerosas ciudades del mundo y ahora se podrá ver en el Espacio Arizu de Godoy Cruz (Belgrano 1322), desde el sábado 20 de diciembre.
En primer lugar, el público podrá sumergirse en obras de arte icónicas, a través de un recorrido inmersivo. Esta novedosa propuesta abrirá todos los días, de 16 a 23 horas (con turnos cada una hora) y las entradas están disponibles en Tuentrada.com y Maxi Mall (Ciudad). Asimismo habrá descuentos en pack familiar.
Celebrada en las principales capitales del mundo, esta muestra combina arte clásico y tecnología de punta. Acerca al público a maestros de la pintura desde una perspectiva totalmente novedosa.
El verano se llena de arte
Ciertamente, la exposición internacional que invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros referentes del impresionismo no pasará desapercibida en la oferta cultural de este verano.
A través de tecnología de proyección de última generación, música envolvente y narración guiada, la exhibición permite adentrarse en las obras más emblemáticas del maestro neerlandés Vincent Van Gogh. También, en las creaciones de Claude Monet, Edgar Degas, Édouard Manet y otros íconos europeos.
De esta forma, con más de 70 cuadros y proyecciones en 180 grados sobre paredes, techos y el suelo, cada superficie se convierte en un lienzo vibrante y envolvente.
El recorrido incluye, además, espacios escenográficos ideales para tomarse fotos, sala de realidad virtual, mesas interactivas de dibujo y explicaciones didácticas sobre la obra del artista.
De igual manera se encuentra el área principal, con proyecciones en gran formato y banda sonora original.
Entradas y turnos
La experiencia tiene una duración de 1 hora y el cupo máximo de personas por turno es de 100 asistentes. Cabe destacar que ya está habilitada la preventa de tickets a precios promocionales y pack familiares. Los valores son: Preventa entrada general: $15.000. Pack familiar: $45.000 – 2 adultos y 2 menores – (a partir de 5 años). Los menores abonan entrada a partir de los 5 años y deben entrar acompañados por un adulto.