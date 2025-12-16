Arte inmerso: cómo es y cuánto salen las entradas de "Van Gogh y los maestros de la pintura europea"

Los amantes del arte tienen que apuntar una cita imperdible: la muestra “Van Gogh y los maestros de la pintura europea” desembarca en Mendoza. Se trata de una experiencia multisensorial que deslumbró a numerosas ciudades del mundo y ahora se podrá ver en el Espacio Arizu de Godoy Cruz (Belgrano 1322), desde el sábado 20 de diciembre .

En primer lugar, el público podrá sumergirse en obras de arte icónicas, a través de un recorrido inmersivo. Esta novedosa propuesta abrirá todos los días, de 16 a 23 horas (con turnos cada una hora) y las entradas están disponibles en Tuentrada.com y Maxi Mall (Ciudad). Asimismo habrá descuentos en pack familiar.

Celebrada en las principales capitales del mundo, esta muestra combina arte clásico y tecnología de punta. Acerca al público a maestros de la pintura desde una perspectiva totalmente novedosa.

Ciertamente, la exposición internacional que invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros referentes del impresionismo no pasará desapercibida en la oferta cultural de este verano.

A través de tecnología de proyección de última generación, música envolvente y narración guiada, la exhibición permite adentrarse en las obras más emblemáticas del maestro neerlandés Vincent Van Gogh. También, en las creaciones de Claude Monet, Edgar Degas, Édouard Manet y otros íconos europeos.

De esta forma, con más de 70 cuadros y proyecciones en 180 grados sobre paredes, techos y el suelo, cada superficie se convierte en un lienzo vibrante y envolvente.

El recorrido incluye, además, espacios escenográficos ideales para tomarse fotos, sala de realidad virtual, mesas interactivas de dibujo y explicaciones didácticas sobre la obra del artista.

De igual manera se encuentra el área principal, con proyecciones en gran formato y banda sonora original.

Entradas y turnos

La experiencia tiene una duración de 1 hora y el cupo máximo de personas por turno es de 100 asistentes. Cabe destacar que ya está habilitada la preventa de tickets a precios promocionales y pack familiares. Los valores son: Preventa entrada general: $15.000. Pack familiar: $45.000 – 2 adultos y 2 menores – (a partir de 5 años). Los menores abonan entrada a partir de los 5 años y deben entrar acompañados por un adulto.