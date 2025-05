Ventajas de que el gobernador pueda tener una reelección

Pocas semanas atrás, en este mismo diario, el ex gobernador y ex vicepresidente Julio Cobos defendió la idea de que Mendoza sostenga la prohibición constitucional de una reelección sucesiva del gobernador, como garantía de mejor institucionalidad provincial. En esta nota, el ex convencional constituyente por Mendoza en la reforma nacional de 1994, Rodolfo Díaz, argumenta a favor de una reelección continuada si así el pueblo lo dispone. Publicamos ambas opiniones opuestas (las dos seriamente fundamentadas) para que nuestros lectores puedan tener más argumentos con los cuales decidir o fortalecer sus propias posiciones.