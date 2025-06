Tarjeta roja para los odiadores seriales

Ver llorar a un jugador no es algo frecuente. Ahí algo se rompió y no fue un hueso. Miguel Navarro reaccionó así ante el insulto (xenófobo, según se supo después) del mediocampista Damián Bobadilla. El agresor paraguayo -también un extranjero en suelo brasileño- le disparó un "venezolano muerto de hambre" que caló hondo en el defensor del equipo argentino.

Goles en contra. Si bien hay abundantes antecedentes de racismo en el fútbol, sea en canchas barriales o en estadios de Premier League, lo que se vio en el partido de Talleres de Córdoba y San Pablo de Brasil fue conmovedor. Ver llorar a un jugador no es algo frecuente. Ahí algo se rompió y no fue un hueso. Miguel Navarro reaccionó así ante el insulto (xenófobo, según se supo después) del mediocampista Damián Bobadilla. El agresor paraguayo -también un extranjero en suelo brasileño- le disparó un "venezolano muerto de hambre" que caló hondo en el defensor del equipo argentino. Con su reacción, el joven de 26 años sintetizó dramáticamente la diáspora que padecen hoy los emigrados de Venezuela. Y así lo reflejó visceralmente en las redes, esa implacable tribuna de estos tiempos. "Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país. Espero que Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil. En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio", aleccionó Navarro. Los códigos del fútbol dirán que esto es producto de la calentura del momento, que todo queda en la cancha, que una vez terminado el partido nadie se acuerda. En este caso se superó la típica fricción de cancha para tocar otra cuerda, mucho más profunda que un partido de Copa Libertadores. El racismo desde la tribuna, en cambio, está mucho más naturalizado. De esto puede dar fue el brasileño Vinicius Junior, quien acumula varios hechos en los que fue víctima del ataque de hinchas rivales. Un caso bisagra ocurrió en 2023, en Valencia, cuando la estrella del Real Madrid fue duramente insultado. En esa ocasión, el delantero salió "con los tapones de punta" para cuestionar la inacción cómplice del fútbol español: "El racismo es normal en La Liga". Fue tal el respaldo que cosechó su denuncia que ese mismo año se aprobó en Brasil la hoy conocida como Ley Vinicius Jr., destinada a combatir el racismo en los eventos deportivos. En España ese tipo de hechos están tipificados como delitos de odio y pueden ser condenados a prisión de hasta cuatro años. "El guion siempre termina con una disculpa y un 'me han malinterpretado'", lamentó el agredido. Los infradotados que le gritaban "mono" y le arrojaban bananas son el gol en contra de toda sociedad, todo lo que está mal en el fútbol y fuera de él. Y sintonizan, nada es casual, con mandatarios desbocados y "haters" copando las redes. Odiadores seriales en un mundo donde la verdad ya no es un commodity que importe.

¿Ir o no ir? Pulsar, el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializado en el estudio de la opinión pública, realiza sondeos tan oportunos como interesantes. Tras las elecciones en CABA, donde hubo un claro y significativo "faltazo" a las urnas, compartió datos acerca de la participación electoral. La pregunta fue al hueso: "¿Usted cree que el voto debería ser obligatorio o voluntario?". Pese a la apatía reinante, la respuesta fue contundente: 62% votó porque sea obligatorio, 37% que sea voluntario y apenas un 1% para el "no sabe / no contesta". En octubre veremos si es tan así.

Vergüencita. Eso dijo sentir el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando escuchó a Ricardo Darín cuestionar en la mesa de Mirtha el "plan colchón" y hablar de empanadas a $48.000. Para el ministro de Economía, el actor se quiso “hacer el nacional y popular”. Ya que estamos, aprovechemos el hashtag #vergüencita para situaciones ídem que nos provee la generosa actualidad. Carlos Melconian, economista él, aporta lo suyo: "Como digo siempre: el canuto no se mancha. El canuto existe por desconfianza". La imagen del francés Emmanuel Macron atajando un ¿manotazo? de su esposa Brigitte en el interior del avión presidencial calificó de escandalete. Él minimizó: "Fue broma". Para la polémica jueza Julieta Makintach, estrella involuntaria del Juicio por la muerte de Maradona, “un juez es como un asistente social, pero con poder”. No tanto, fue apartada. Y, por supuesto, no podía faltar el lapidario "Roma no paga traidores" con que el Javier Milei justificó destrató posTedeum al jefe porteño Jorge Macri y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Ecosistema minero. Mientras el exintendente de San Carlos y antiminero ad hoc, Jorge Difonso, chicaneaba al gobernador y a otros integrantes del gabinete por su participación en la Arminera 2025, Mendoza sentaba fuerte presencia en un espacio estratégico para la provincia. Del 20 al 22 de mayo tuvo lugar en Capital Federal el mayor evento minero del país. Sin embargo, en el predio de La Rural no se lo vio ni a él ni a legisladores ni a militantes ambientalistas escuchando a los especialistas. Un menú variopinto de 500 expositores, donde se habló de inversiones, cuidado del ambiente, gobernanza, institucionalidad, equipamiento, tecnología ambiental, normativa, etc. Un amplísimo background para que, una vez puestos a opinar, votar o cuestionar, se tengan más argumentos y no se toque de oído.

Alerta roja. Los datos son oficiales. Los informa, los admite Vialidad Nacional. De casi 40.000 kilómetros de rutas nacionales, el 47,5% está “bueno”, el 29% “malo” y el 23,5% “regular”. Vale poner el foco en el mal estado de estas vías ya que la mitad de los muertos en incidentes viales durante el 2024 fue en rutas. Aunque a Mendoza le cabe el rótulo de rutas muy malas, el relevamiento indica que Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires están todavía peor. Además de su importancia logística y productiva, urgen las mejoras en todo el mapa nacional para que la cifra de 10 muertos por días en rutas baje sustancialmente. En el último año, Vialidad, la misma que blanqueó este panorama en rojo, redujo su presupuesto para obras un 5,6%. Así nos va.