Sucesión empresaria: qué es el "síndrome del nido vacío"

En las empresas, particularmente en las familiares, existe un asunto a veces pasado por alto, que es el momento del ciclo vital no ya de la organización, sino de quien deja su puesto de N°1 en ella. ¿Qué es, cómo afecta y que podemos hacer para afrontar el “síndrome del nido vacío”? ¿Qué hacer con el temor a “ya no ser” el N°1? Es un tema de fundamental importancia, que cuando no se soluciona, en casos extremos puede llevar a la misma extinción de la empresa por la negativa de su fundador a ceder posiciones a favor de sus sucesores.