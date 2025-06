Solo sé que no sé nada

"Sólo sé que no sé nada" es lo que podría decir la gran mayoría de la política argentina. No es que la dirigencia vernácula se haya convertido al socratismo, sino que es una absoluta sensación práctica y anímica. Nadie sabe dónde va a terminar en las listas, él, ella o el espacio al que pertenezcan… por ahora. Porque en la política líquida y cortoplacista todo puede ser posible. La primera parada es el 9 de julio cuando se inscriban frentes electorales en la provincia de Buenos Aires.

Existen cuatro tableros de incertidumbre. El primero es el panoficialismo que sigue sin avanzar en un esquema de acuerdo, ya que -gracias a Kicillof y sus aliados- ahora todos están obligados a negociar “paquete completo” septiembre y octubre. Entre el “vamos por todo” mileísta y el resultado “digno” definido por Macri, sigue el tironeo. El segundo tablero es el panperonista con las diferencias profundas (por el reparto de cargos, no ideológicas) entre dos tribus y media, ya que Sergio Tomás Copperfield -tercero en no discordia- juega más cerca de Cristina que de Axel. El tercer tablero es el de las terceras vías -Manes, Talerico, ¿los radicales?, ¿algunos de PRO?- que son un poco más o un poco menos, dependiendo del día. Nótese que nada de esto tiene en sus planes quedar del lado K del mundo, aunque algunos especularán hasta el final con terminar del lado L. Este sector se está desperezando por dos factores: 1) como ya dijimos la semana pasada, la agresividad asusta y el bolsillo no despierta, y 2) si existe la percepción de que el frente oficialista ganará, entonces el incentivo a enviar un mensaje de advertencia será mayor.

Por último, el cuarto tablero es el de los gobernadores dialoguistas que no terminan de tener definiciones de parte del Big Brother: ¿quiere alianza o no? ¿qué ofrecería a cambio? ¿le conviene una fragmentación para recluir al peronismo a su mínima expresión? No sabe / no contesta. Los muchachos gobernadores piensan ¿vale aliarse con malos pagadores? ¿o mejor hacerles sentir el rigor de los votos para mejorar una futura capacidad de negociación? El gobierno libertario estará en minoría los 4 años, y los votos estratégicos que le falten para impulsar reformas estructurales pueden costarles más caros los próximos 2 años. Sobre todo, si la recaudación se le sigue cayendo a los jefes provinciales: 20 % el último mes comparado con 2024. Por eso vienen con un proyecto de ley de coparticipación de impuestos debajo del brazo.

En los 4 casos, sobre todo en los dos primeros, se trata de la clásica guerra de nervios para que cada tribu logre la mejor tajada posible, bajo la amenaza ¿de qué? ¿de ruptura? En el oficialismo creen que llevan las de ganar, interna y externamente. Por lo tanto, son menos susceptibles a la presión, aunque deben ganar la PBA sí o sí. Primero, por el efecto psicológico hacia octubre. Segundo, porque si el kirchnerismo les gana, se producirá un clima con nubarrones respecto a la sustentabilidad política del actual modelo económico, como lo venimos señalando en esta columna hace varios meses. Con otra relación de fuerzas interna, dentro del panperonismo sucede algo semejante, solo que la ruptura es la derrota segura: ninguno de los bandos tiene suficiente hándicap en la opinión pública para ganar todo en una mano. Solo ayudaría a descular el gran interrogante: ¿quién tiene más? ¿Axel o Cristina? ¿y quién será más culpable de una derrota de cara a su electorado? No es menor para la política argentina, pero es una cuenta secundaria que se hará luego de un nuevo fracaso electoral.

El Javo ataca a Axel porque “el mal” necesita una cara visible para ser repudiado con mayor efectividad. No es lo mismo advertir sobre “el kirchnerismo” en general, que sobre un demonio de carne y hueso. Como comentamos la semana pasada, el gobierno tiene a su favor que la parte no-K o anti-K de la Argentina, cree que “el mal” seguirá existiendo pese a la prisión domiciliaria. Solo que ahora hay que enrostrarlo de otra forma.