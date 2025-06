Cristina Kirchner le envió un mensaje a los militantes: "No me dejan competir porque saben que pierden"

“Salí al balcón, salí al balcón, mi querida mariposa”, rezaba el famoso tema musical de Pepe Iglesias “el zorro” (gugleen si no lo conocen). Resulta que el balcón fue el gran debate político de la semana, como si no tuviéramos otra cosa para discutir en la Argentina. Pero entre que la semana fue corta, el martes era el día clave para la notificación de la detención y la marcha, y además el gobierno se corrió de la escena, todo estuvo servido en bandeja para la centralidad de la jefa. Ella se va (y nos va) a entretener con el folletín de las condiciones de detención como parte de la serie “Cristina Libre”.

La marcha del miércoles cumplió sus cometidos: 1) fue grande y se convirtió en el tema político del día; 2) le permitió a Ella a calibrar quién movió y quién no; y 3) genera épica y energía para que su militancia dé la pelea en las elecciones (ejército sin mística, no gana). La pregunta que muchos se hacen es cómo mantener el fuego encendido hasta el 26 de octubre: ¿se diluirá rápidamente y perderá efecto? La respuesta dependerá de la habilidad y creatividad de la expresidenta, que no es menor, al menos comparado con el resto de la dirigencia política vernácula. El cronograma electoral ayudará porque en menos de 3 semanas -el 9 de julio- hay que inscribir frentes electorales para el comicio adelantado del 7 de septiembre (ahí también nos vamos a enterar cuánta generosidad tendrá LLA con sus eventuales aliados), y 10 días después candidaturas. Y en agosto se desatan los tiempos de octubre. De modo que escenarios para fuegos artificiales no van a faltar.

Otra chicana política de la semana fue que los cristinistas le endilgan a Axel haber apresurado los tiempos innecesariamente al desdoblar, acelerando la decisión de la Corte. La pregunta es ¿qué diferencia hacía junio comparado con julio o agosto? Porque si la decisión de fallar ya estaba tomada, el resultado iba a ser el mismo. En todo caso, el gobernador y sus aliados erraron al pensar que el 7 de septiembre sería una elección provincial / local: la enorme mayoría tiene en la cabeza lo nacional y nada más, verificado en grupos focales bonaerenses que realizamos esta misma semana.

También hubo debate sobre el tono que usó CFK en su discurso grabado para la muchachada de la plaza, como los mensajes de Perón desde Madrid. Ella usó un tono deliberadamente bajo y no exaltado, para transmitir más cercanía, afectividad y victimización. Obviamente que fue para su núcleo duro, no para que se enterneciera el público anti K. En esa alocución hizo algunas referencias a la situación económica y el impacto sobre su base. Acá va a haber un dilema estratégico, porque la apelación al costo social del ajuste tendría mucho más rating en la campaña que “Cristina Libre”, pero al mismo tiempo, no puede bajar semejante bandera debido a elementales razones políticas. Su necesidad personal le pone un techo al potencial electoral de su propio espacio. Complejo.

La centralidad de Cristina, sin poder ser candidata, le trae buenas noticias al gobierno. Por empezar, porque le refresca a la mayor parte de su público cuánto la odia, lo cual es un gran motivador para ir a vota r. En segundo lugar, porque nuestros estudios post fallo de la Corte, confirman que el miedo no se agotó con Ella presa, sino que eso se extiende a toda su descendencia política. Los probables votantes de LLA creen que 1) el kirchnerismo no se muere, más allá de sus conflictos internos; y 2) que puede volver al poder, de modo que no hay que descuidarse. Una amenaza latente puede ser un gran negocio electoral.