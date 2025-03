Políticos nuevos, errores (y horrores) viejos

Sin embargo, todo esto que se observa en la superficie, no nos debe impedir ver algo más profundo y más preocupante. Porque las torpezas cometidas por un grupo de inexpertos recién llegados a las ligas mayores de la política, se podrían solucionar con ganas de aprender y mejorar. Pero lo que en verdad les está faltando es algo más esencial: intentos auténticos de diferenciación con respecto a la casta política que supuestamente esta gente vino a reemplazar. No sólo en las palabras, sino fundamentalmente en los hechos. No se ven hechos distintos en el sentido de mejora de la calidad política. Nada más que su ideología es diferente, aunque tampoco es nueva, solo que siempre -aquí y en todo el mundo- fue minoritaria y hoy está en el poder. El liberalismo es un pensamiento político universal pero el anarcolibertarismo es, por derecha, lo que el trotskismo es por izquierda. Los "anarcos" creen que hay que terminar con el Estado y darle todas (¡todas!) sus tareas al mercado, por lo que Milei (lo dijo él, no nosotros) se declaró un infiltrado en el Estado nacional para ir destruyéndolo desde dentro. Una tontería tan grande como la idea "trotska" de la revolución permanente. Ninguna persona normal puede vivir queriendo cambiar todo todos los días, pero tampoco ninguna persona normal puede vivir sin Estado porque se volvería a la situación de barbarie, vale decir a la pelea de todos contra todos, a la idea hobbesiana del hombre como lobo del hombre. Mientras esas ideas las defiendan sectas pequeñas no hay problemas porque no tienen acceso al poder, pero si las quieren llevar a la práctica los que gobiernan, además de imposibles son peligrosas. Ejemplo actualísimo: en el imaginario de Milei, una moneda privada sería mejor que una moneda estatal y por eso siempre le gustaron las criptomonedas, entendiéndolas él como privatización del sistema monetario. Vean nomás el escándalo que armó partiendo de esa concepción imposible. Sin embargo, ese es un error estrafalario, diríamos novedoso, de un hombre que si bien ha aprendido mucho del manejo del poder en este año, todavía en algunos aspectos sigue ideologizado. Pero de lo que más debería preocuparse no son de los errores "ideológicos", sino de los que ya cometieron otros gobiernos y él está reiterando. No son sus delirios teóricos, sino sus prácticas erróneas, generalmente non sanctas, las que lo acercan a la casta que tanto dice odiar.