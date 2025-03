El primer DNU de Milei que se parece a un DNU

Sin embargo, como dice Lilita Carrió, quizá estemos ante la primera vez en la era Milei que un DNU sea necesario y urgente, porque es inevitable acordar cuando antes con el FMI para que no se estanque el rumbo económico. Claro que es mejor una ley y no darle un cheque en blanco al gobierno, pero tan cheque en blanco no es porque al FMI, después de la metida de pata con Macri, le conviene que la plata esté destinada a reactivar y fortalecer la confianza y no a lo que se pueden tentar Caputo y Milei: a recibir el préstamo para mantener planchado el dólar y alejar el fantasma de la devaluación. Por ende, hoy el peligro no son las condiciones que ponga el FMI para darnos la plata sino las tentaciones del gobierno en usarla mal. Y en ese sentido el FMI, por propia conveniencia, lo puede controlar más que el Congreso.