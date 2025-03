¿Nos acercamos a una construcción dictatorial?

El sistema político argentino está enfermo de gravedad (¡vaya novedad!), fragmentado, carente de proyectos, principios y valores, salvo pequeñas excepciones. La figura más gráfica para representarlo es la de un supermercado al aire libre (aunque con sótanos nauseabundos) donde todo se compra, se alquila o se vende.

Podemos dividirlo en tres grandes categorías. La primera se agrupa en la góndola institucional, donde hay más de 700 (¡sí 700!) partidos políticos reconocidos legalmente. El 99% son sellos para ser alquilados al mejor postor en momentos electorales por sumas desconocidas y, frecuentemente, por una módica participación del propietario en las listas que presenta el inquilino de turno. El sello puede llevar así, propuestas varias centristas o de extremos del arco ideológico, algo que no tiene mayor importancia porque la mayoría de los políticos “profesionales” son fieles seguidores del marxismo, el de Groucho Marx, y específicamente de una frase que se le atribuye: “Tengo estos principios, pero si no le gustan tengo otros”. Otra categoría, individual, está en las góndolas de los muñecos políticos. Tienen diferente tamaño y representaciones: hay perros feroces y falderos; gatos mimosos, ratas y hasta lauchas; y no faltan los mandriles. Tampoco figuras atléticas expertas en grandes saltos. Tienen en común que no toleran el frío del llano y siempre buscan el calor del poder, del que parten el osobuco para perros y gatos, algo de queso para las ratas, bananas para los mandriles y garrochas para los atletas. Por último, en la periferia del predio, ningún comprador, sea ciudadano/súbdito o poderoso señor, presta atención a las excepciones: paradas sobre un cajón de fruta, denuncian corrupciones varias, violaciones a la Constitución Nacional y las leyes y otras bellezas que vemos a diario.