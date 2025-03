Las Memorias de los desmemoriados

Por lo tanto, eso de las dos Memorias es un invento para uso político de determinados gobiernos que quieren inventarse un relato tras la búsqueda del poder lo más absoluto posible. Aunque también hay relatos que no buscan el poder absoluto sino el encuentro entre los argentinos sin por ello obviar el castigo a los criminales de todos los bandos. La década del 80, hegemonizada por radicales y peronistas renovadores intentó ese encuentro. También lo intentó Macri en su fugaz gestión (y a su modo Menem, en democracia sí, pero con escasa vocación republicana, y sintetizando lo peor, no lo mejor de liberales y peronistas). Sin embargo, no tuvieron mucho éxito porque los argentinos suelen ser implacables con los moderados y por demás apasionados con los extremistas. A los últimos se les perdona lo que no se les perdona a los primeros y por eso la historia se repite siempre igual, aunque bajo ideologías en apariencia absolutamente contrapuestas. Es que los extremos suelen tocarse. Ese es uno de los grandes males argentinos.

Lo que hicieron los kirchneristas con los años 70 fue una barbaridad porque ocultaron lo ocurrido antes de marzo de 1976 y además evaluaron como héroes (o en el menor de los casos jóvenes idealistas un tanto equivocados) a los miembros de la guerrilla de izquierda, considerando únicos responsables de los crímenes a los militares golpistas. Mientras que hoy, lo que están haciendo los mileistas es recordar que también hubo muertos y desaparecidos antes de la intervención militar y que el kirchnerismo intentó borrar de la historia. En eso tienen razón, aunque no son los primeros que lo dicen. Pero en lo que no tienen razón es en encontrar la causa principal del genocidio procesista de Estado en la defensa contra el terrorismo, que de no haber sido por los militares, hubieran ganado la “guerra”, como dicen Laje, Márquez y la vicepresidenta Villarruel.

Aún repetido una y otra vez por sectores interesados, es mentira que en la Argentina de los 70 hubo una guerra, excepto en la mente afiebrada de los guerrilleros que tomaron las armas (llegando al extremo cuando durante el gobierno de Isabel Perón, se alejaron de las bases peronistas, se militarizaron e intentaron crear un ejército alternativo). Y excepto también en la conveniencia política de los militares que para justificar el golpe y actuar como lo hicieron, necesitaban convencer al país de que de lo que se trató es de dos ejércitos en pugna. Los guerrilleros, en su delirio ideológico, quizá se hayan creído que eran un ejército capaz de combatir contra las fuerzas armadas nacionales de igual a igual, pero los militares, cuando mucho, a un par de meses de asumir, supieron a ciencia cierta que aunque el terrorismo pudiera producir aún algunos actos de violencia por un tiempo más, ya no representaba peligro ninguno, en cuanto a la toma del poder. Peligro que en realidad jamás representaron (aunque ellos así lo hayan creído y por eso cometieron tantos asesinatos contra sindicalistas, militares y empresarios, en particular durante el gobierno democrático). Lo que se demuestra porque la triple A, que contaba con indudable apoyo estatal del gobierno peronista pero que estaba formado por bandas de marginales parapoliciales, ya antes de la caída de Isabel, en los hechos había casi derrotado, a base de brutalidad despiadada, al poder de fuego real de la guerrilla de izquierda. Cuando llegaron los militares, lo que hicieron es ordenar esa masacre previa, ocultarla en las catacumbas y ejecutar un proceso sistemático de exterminio. Dijeron que estaban en guerra durante todo su gobierno, porque eso les convenía para justificar aún más su poder absoluto, pero ellos sabían que ya habían ganado la supuesta guerra prácticamente cuando asumieron el poder con el golpe de Estado del 76. O sea que la “guerra” solo lo fue para la guerrilla que creyó poder lograr lo de Cuba (algo que luego de Fidel Castro, no se logró jamás en ningún otro lugar de América Latina) y para los militares que fingiendo creer que podríamos transformarnos en Cuba, construyeron un gobierno totalitario con disposición de vida y de muerte sobre todos los habitantes de la Argentina. Unos inventaron una guerra irreal por delirio místico ideológico y los otros definieron como guerra a un genocidio para apoderarse enteramente del país. Los primeros se lo creyeron en serio y por ende los exterminaron a todos (menos, claro está, a los jefes que se fugaron al exterior y que incluso más de una vez negociaron con los militares), mientras que los segundos jamás se lo creyeron pero se cubrieron bajo la coartada bélica para que luego de haber efectuado la masacre (porque por la forma en que mataron, sin juicio alguno y con total discrecionalidad además del secretismo total, no mataron ni a guerrilleros asesinos ni a héroes derrotados, sino simplemente a víctimas del poder del estado totalitario), el país fuera por siempre suyo. No obstante, las paradojas de la historia los condujeron, cuando se les agotaron los beneficios políticos de la inventada guerra antisubversiva, a gestar otra guerra, esta vez contra Inglaterra. Pero esta fue una guerra de verdad, aunque destinada al fracaso porque la desproporción de fuerzas que tenía Argentina con respecto a la Inglaterra aliada a los Estados Unidos, era equivalente a la que tenían los guerrilleros con respecto a los militares argentinos. Sin embargo, el que a hierro mata, a hierro muere.

Volvamos al presente, donde la Memoria sesgada del kirchnerismo se enfrenta con la Memoria sesgada del mileismo en un enfrentamiento de relatos del todo innecesario, porque es algo que ya se había superado en la década del 80 pero que luego los aprendices de brujo, primero por izquierda y ahora por derecha, quieren hacer revivir.

Es que, en el fondo, los supuestos defensores de una u otra Memoria que quieren utilizar el pasado en su provecho, son unos enormes desmemoriados porque los argentinos de a pie ya no se están enfrentando por estas cuestiones. Sólo se trata de un debate entre elites o entre minorías intensas. El éxito masivo en 2022 de la película "Argentina,1985", que reivindica el juicio a las juntas como gran hecho fundacional de la democracia (sin ni siquiera ser alfonsinista. ni el film ni su director), demuestra que, al menos en el tema de los años 70, ya desde los años 80 los argentinos no nos queremos seguir peleando. Porque ya en ese entonces, todos los responsables de la violencia (por derecha o por izquierda, apoyados o no por el Estado) fueron condenados, hecho casi inédito en el mundo. Por más que desde los relatos sesgados del poder, se intente hacer aparecer como Memoria lo que es desmemoria, olvido o tergiversación de nuestra verdadera historia.

En síntesis, que desde el mileismo se busque recordar la parte de la historia que el kirchnerismo pretendió negar o borrar, es algo que está bien. Lo que no corresponde es desvestir a un santo para vestir otro, vale decir cambiar una Memoria parcial por otra igual de parcial. La verdadera Memoria completa se impuso, ya tempranamente, en los inicios democráticos y si bien los gobiernos posteriores intentaron hacerla olvidar mediante la impunidad (menemismo) o tergiversarla (kirchnerismo), de lo que se trata es de recuperar el espíritu de esos años 80 donde se juzgaron y condenaron todas las violencias políticas criminales, para -además de hacer justicia- evitar seguir librando más batallas culturales en nombre de una guerra que nunca existió.

