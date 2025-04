Las huellas que dejamos también hacen justicia

El DNI no define. En tiempos donde el edadismo es parte del relacionamiento -o directamente el maltrato- hacia los adultos mayores, el incansable Lalo Schifrin nos da una lección de energía a sus 92 años. El legendario músico argentino volvió a su país para presentar por estos días un nuevo disco: Viva la libertad. El ejemplo del creador de la inolvidable música de Misión imposible puede emparentarse con la filosofía de Clint Eastwood (94 añitos y contando), quien ante a la pregunta de cómo podía seguir trabajando a su avanzada edad respondió: "Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo". Y, por si no quedara claro, avanzó con su lección: "Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Somos jóvenes, con independencia de nuestro DNI. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo". Como contracara, un tipo de sesenta y chirolas, también un gran laburante de su arte, hizo una lectura generacional que se suma al debate de por qué la edad no debería definir lo que está bien o lo que está mal. Dijo Fito Páez: "Quiero ver jóvenes más eruditos, más locos, más arriesgados, más arrogantes, más espirituales, más esotéricos, más patafísicos. Extraño eso". Años más, décadas menos, lo que nos define es la pasión. Hechos, no palabras.