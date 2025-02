La liga de los superhéroes contra el wokismo

En Davos, Javier Milei propuso a sus presidentes aliados conformar una liga de superhéroes para la lucha contra el mal universal: el wokismo. Además del argentino, la componen el norteamericano Trump, la italiana Meloni, el húngaro Orbán, el salvadoreño Bukele y el israelí Netanyahu. A los que se suma, como una especie de D’Artagnan del sexteto presidencial, el primer mosquetero Elon Musk , que no es presidente de ningún país, sino alguien mucho más poderoso. Como en las películas de Superman, Batman y la Chica Maravilla. Los superhéroes contra los villanos.

El Gobierno asegura que la marcha del colectivo LGBT es "política" y que no influirá en la imagen de Milei

El problema es que de tanto insistir en esa palabra woke, que en su origen era nada más que la justa lucha contra el racismo, el machismo y la xenofobia, ya no sabemos muy bien qué es ni a qué se refiere. Sobre todo porque así como esta nueva derecha populista considera a lo woke como su enemigo, hay una nueva izquierda populista que trata de apoderarse de las banderas de los nuevos derechos para sus fines partidarios. El kirchnerismo argentino es la expresión acabada de esa tendencia que pulula por todo el mundo occidental.

Dice Milei: “El wokismo se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático”. Pero eso lo sostiene para quedar bien con Trump que basándose en algunos chiflados cientificistas (ciento por ciento terraplanistas) usa el argumento de que el ser humano no influye en el cambio climático para de ese modo permitir en Estados Unidos un industrialismo antiecológico totalmente contaminante. Cosa que Milei no necesita defender para su país, ya que él no es industrialista.