La caída de El Álamo porteño

Es cierto que, previo a eso, los Macri intentaron evitar ese destino que ayer dramáticamente les aconteció, buscando, de todas las formas posibles, aliarse con el gobierno nacional. Pero Milei no sólo nunca demostró la menor intención de acordar, sino que desde el principio se propuso arrasar con la fortaleza capitalina. Para eso nombró comandante general de las fuerzas libertarias (o se nombró ella misma, vaya uno a saber) a su hermana Karina Milei, cuya actitud fue la de ordenar votarle todo en contra al gobierno de Jorge Macri para irlo desgastando a la espera de la batalla final.

Por lo tanto el presidente derrotó al ex presidente duplicándolo en votos y le tomó el bastión de manera arrasadora. Contando, además, con el apoyo de los dos candidatos de Macri en las presidenciales anteriores: Patricia Bullrich fue una de las soldados militantes más fervientes de Milei contra Macri. Y Horacio Rodríguez Larreta se presentó solo, dividiéndole el frente al PRO. Con amigos así…. Aunque, eso no es más que un mero dato de color, porque ni con ellos dos a favor se hubiera salvado.

El peronismo, especulando con lo que parecía una pelea interna de la “derecha”, intentó pasar por el medio y así salir primero no tanto por méritos propios (aunque su candidato es una persona razonable) sino por la división de sus adversarios, pero apenas se quedó con sus votos de siempre. No le fue ni bien ni mal, aunque haya salido segundo más cerca del primero que del tercero. Esta elección no le suma nada para el sueño de volver a reconquistar el poder nacional en 2027. Ahora solo la resta la madre de todas las batallas: la de provincia de Buenos Aires, pero esa es otra historia.