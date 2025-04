Era casi de su misma edad, él de 1936 yo del 35. Cuando fue elegido Papa el 13/03/2013, con mi esposa, hoy fallecida, sentimos alegría, orgullo por ser argentino y por colocar a nuestra maltrecha nación en el centro del mundo, emoción por representar a Pedro y ser Vicario de Cristo. En fin, un racimo de sentimientos que no sentíamos en muchas décadas. Luego vinieron los viajes, setenta creo, ovacionado en el mundo. Otro motivo para el orgullo.

Y siguió su vida en el Vaticano. Entonces debo reconocer que comenzaron mis discrepancias. Las que muchos católicos experimentamos y de las que no voy a hablar porque hoy debo decir algo nuevo y respetar a Franciscus muerto. Lo cierto es que me alejé de él ¡y cuánto lamenté la cercanía perdida! Se fue el orgullo, la emoción, la alegría y una profunda tristeza comenzó a cubrir mi alma. ¡Un Papa que me llevó al paroxismo me derrumbó en la desilusión y la desesperanza! ¡Y era argentino, y era nuestro, y era de mi edad, casi un hermano!

Y murió el lunes después del santo domingo glorioso.

¡Y comenzaron las revelaciones de su vida Papal! Todos las conocemos, por lo menos quienes nos enfocamos en leerlas, verlas y escucharlas. No voy a señalarlas aquí porque sería redundante y los comentaristas de todo tipo se encargan de difundirlas.

Pero también reconozco que comencé a emocionarme, porque descubrí de repente algo que quizá sea lo que más he valorado en mi casi secular existencia. Estoy convencido que la soberbia es el pecado capital madre de todos los pecados. Nos hace sentir los más poderosos del mundo, los que más merecemos privilegios, títulos y honores, ser los más inteligentes y bondadosos, que los demás no sean nada a nuestro lado, que si alguien es premiado cuando nosotros no, la injusticia y el error son lamentables. Que nuestras virtudes son las que el mundo más aprecia y que nuestros éxitos son obra exclusiva de nuestro esfuerzo y nadie nos ha ayudado ni ha tenido participación en ellos. Que tenemos la mejor familia, los mejores hijos, la más bella y codiciada esposa/so, etc, etc, etc.