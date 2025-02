El cornejismo ante el riesgo de parecerse a lo que le dio origen

En defensa propia

Es por ello que desde lo simbólico, la toma de conocimiento público de un funcionario suyo de antigua confianza mezclado en un incidente con el uso de un vehículo oficial en plena madrugada y alcoholemia positiva que -además- con el correr de las horas no sólo generó la lógica reacción de la oposición sino también dimensión nacional, activó aquel aletargado músculo que hizo posible al cornejismo para darle un cierre definitivo al asunto, a fin de no generar más daño político que el que causó al oficialismo. Volvió aquel viejo impulso que entonces buscaba el poder; sólo que esta vez no para atacar, sino para ponerse a la defensiva. Tal vez, todo un signo de los tiempos.