Dilemas preelectorales

La segunda es de una trascendencia estratégica aún mayor para el gobernador, pues incluye no sólo la determinación del calendario electoral, sino que es un gesto político en sí mismo, en tiempos de constantes demostraciones en pos de agradar a la Casa Rosada: la unificación o el desdoblamiento de los comicios mendocinos.

Ambos dilemas suponen un grado de error mínimo para el oficialismo, que a pesar de su intención, no logra despejar el escenario de dudas, y con ello, aumenta la ansiedad de los principales referentes, de los actores con derecho a opinión y en especial de los posibles candidatos (o al menos de los que se ilusionan con serlo).

Todos juntos o por separado

Cornejo creyó haber preparado en Vendimia el escenario ideal para apurar definiciones sobre un acuerdo con los libertarios y, de alguna manera, forzar así el rumbo nacional en esa dirección.

La tragedia de Bahía Blanca impidió no sólo la visita presidencial sino también un intercambio simbólico de gestos que hubieran hecho casi imposible no confluir. Un gobernador en rol de anfitrión presidencial, algún guiño de confraternidad -más allá de la presencia- habrían sido suficientes para ratificar la supuesta buena sintonía. Ni hablar de alguna confirmación expresa.

Nada de eso pasó y esta semana el gobernador chaqueño Leandro Zdero (también radical) se adelantó al anunciar un pacto similar en su provincia. Por ende, el mendocino no podrá ser pionero como pretendía en esa nunca del todo concretada situación de influencer federal.

Lo cierto es que antes que eso suceda, Cornejo también deberá vencer algo más que el hermético entorno libertario. Y es la resistencia de quienes desde aquí ponen reparos a esa posibilidad, que tendrá un round aparte -no menor- en la Convención Nacional del radicalismo el 25 de abril. A comprar pochoclo...

No sorprendió el rechazo del Partido Demócrata (PD), aún despechado por su experiencia en la primera gestión cornejista y que no desea repetir. Sí, algunas voces críticas que surgieron desde la UCR local, en la figura del diputado nacional Julio Cobos, pero también de algunos intendentes como Ulpiano Suárez que reclamó "condiciones". Entre ellas, que el ajuste nacional no se encarnice con los más desprotegidos y que el aval mendocino a Milei tenga reciprocidad para con la gestión provincial y los municipios radicales.

La frustrada explicitación del acuerdo Milei-Cornejo habilitó en el oficialismo un estado deliberativo que ahora habrá que encauzar. Y ese es el desafío para las próximas semanas: terminar de convencer a los propios del camino elegido.

Es probable que en esa mesa de Cornejo, los intendentes y algunos líderes legislativos se busque una postura común, que sin embargo será difícil que venza la voluntad del gobernador de coincidir en una misma lista con Las Fuerzas del Cielo. Una ilusión de la que aún resta la confirmación libertaria. Nada menos.

En la misma fecha o desdoblado

La suspensión de las PASO nacionales obligaron a forzar el ingenio en la construcciones electorales provinciales, y principalmente, a evaluar conveniencias o perjuicios de unificar los calendarios locales con el nacional.

Mendoza aún no ha tomado ninguna decisión y es justamente esta prerrogativa la que el gobernador busca hacer valer según haya o no un acuerdo con los mileístas.

Si lo hubiera, la discusión sólo se reducirá a la ardua conformación de las listas y a esperar que el triunfo que hoy aventuran las encuestas para esa sociedad (aunque todo siempre puede cambiar) se asigne a la alineación nacional; pero también a un respaldo a la gestión de Cornejo (allí donde los sondeos son menos optimistas y marcan algunos déficits).

Si el acuerdo no sucediera, es esperable una atomización de la oferta electoral, pero también un efecto cascada de desdoblamientos -que de por sí es muy probable que sucedan al margen del operativo seducción- con aquellos municipios manejados por el peronismo. En el PJ no quieren quedar a expensas de lo que Milei y Cornejo acuerden o no, y ya preparan su propio esquema que les permita sostener los territorios propios.

Confirmada la elección nacional para el 26 de octubre, si se unifica en Mendoza se votarán también en esa fecha las categorías locales. Claro, con dos urnas pues la Boleta Única nacional es diferente de la utilizada aquí. Restaría definir, adicionalmente, si aquí también se suspenden las PASO provinciales despejando aún más el cronograma. Algo que sí o sí deberá hacer para coincidir con la Nación. Eso “suena razonable”, admitió esta semana Cornejo en otro guiño.

De lo contrario, si hay desdoblamiento podría votarse legisladores provinciales y concejales de aquellos municipios que sigan el calendario mendocino recién en 2026. En febrero y abril del año próximo, es decir, bien lejos de la discusión que primará este año en torno a los aciertos y errores de Milei.

La potencia de un acuerdo, especulan en el cornejismo, no sólo es cerrar filas entre los que comparten el sendero trazado por la Nación, sino también simplificar la “molestia” proselitista en la que se convierte el período electoral en Argentina para el ciudadano común, cada vez más despolitizado. Y por supuesto, el ahorro en el gasto político que es un reclamo todavía vigente.

El gobernador tiene plazo hasta el 5 de mayo para definir esta incertidumbre que sin embargo podría quedar saldada mucho antes. Sólo será necesario que existan las garantías necesarias que satisfagan a todos los involucrados, y que de una buena vez por todas, los dilemas pasen a ser certezas.