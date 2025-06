Día del Periodista: cuando contar lo que pasa es una forma de resistir

No hace falta señalar a nadie. Los gestos hablan por sí solos: insultos, burlas, descalificaciones, estigmas. Como si disentir fuera traicionar, como si el periodismo debiera estar al servicio de una causa, y no del derecho de la sociedad a estar informada. Detrás, una maquinaria de trolls multiplica el odio y reemplaza el argumento por el ataque personal, vaciando el debate público.

En este contexto, ejercer el periodismo con ética y vocación de verdad es más necesario que nunca. No para tener razón, sino para hacer preguntas. No para agradar, sino para incomodar cuando haga falta. Y, sobre todo, para que no se apague la voz de quienes no tienen otra forma de ser escuchados.

El periodismo no es perfecto. Tiene deudas, errores, límites. Pero necesita ser defendido. Porque sin periodismo no hay contrapeso del poder, no hay ciudadanía crítica, no hay democracia real. Y si alguna vez se olvida de sí mismo, que lo recuerden quienes vienen atrás: los que no se resignan, los que entienden que contar lo que pasa sigue siendo necesario, urgente y profundamente humano.

* El autor es estudiante de licenciatura en comunicación política.