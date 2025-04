Desgracias en la Ópera de Viena

Usted no ha conocido Viena si no ha visitado su Ópera. Este teatro de la corte imperial no solo se destaca por su arquitectura neorrenacentista en una de las zonas más hermosas de la ciudad, sino también porque no hay figura destacada de la lírica que no haya cantado sobre su escenario para satisfacer el exigente gusto de los melómanos vieneses. Músicos de la talla de Mozart, Beethoven y Brahms le tenían un respeto reverencial a este público, justamente por su rigurosidad.