Cripto escándalo, la gota que rebalsó el vaso

Tarde o temprano le tenía que pasar. Javier Milei se estaba yendo de mambo desde que asumió Donald Trump en los EEUU. No sabemos si porque lo quiere imitar o si porque busca congraciarse con él, pero lo cierto es que antes sólo se creía un presidente infalible en lo nacional con protagonismo mundial. Mucha soberbia pero mero palabrerío. Sin embargo, desde el inicio de la era Trump II se siente una especie de emperador del sur, una summa, una síntesis latinoamericana de Trump y Musk que concurre a Davos (de algún modo en nombre de ellos o para quedar bien con ambos) a fin de acusar de zurdos a los más grandes empresarios de Occidente y darles lecciones de antiwokismo. Allí comete su primer furcio por hablar de lo que no debía o no sabía: insinúa correlación entre homosexualidad y pedofilia. Gran escándalo gran, del todo innecesario.