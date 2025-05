"Chapear", un recurso más viejo que la humedad

Arriba del pony. Casos como los de un ignoto concejal "chapeando" su cargo para evitar que le labren un acta por una infracción por manejar ebrio, son los que simbólicamente explican por qué una ley como Ficha Limpia resulta necesaria en un país como este. Pero también muestra por qué cuesta tanto que se apruebe. El sacarle beneficio al cargo político (o símil de cualquier poder) es más viejo que la humedad. Miqueas Burgoa, el edil radical de Guaymallén, hizo el combo completo el fin de semana pasado en Alvear: conducía alcoholizado (1,25 gramos), pasó un semáforo en rojo, no tenía el carnet de conducir e intentó zafar de la multa y de ser detenido invocando ser "funcionario público del Gran Mendoza". ¿Qué les hace pensar a estos representantes ciudadanos que ellos están exentos de la aplicación de la ley? Justo ellos, más que nadie, deben cumplir las normas. Perogrulllo puro: más que nadie, deben ser y parecer. Un hecho similar, ocurrido en enero pasado, le valió al extitular del Ente de Movilidad Provincial (EMPO) presentar su renuncia (antes de que lo echaran, vale decir) por dar positivo en un control de alcoholemia y como bonus track haberlo hecho manejando un vehículo oficial. Otra: ¿dónde está escrito que cualquier funcionario deje de usar su propio auto, su propio teléfono, su propia billetera, para que todo pase a estar financiado con fondos públicos? Y ya que estamos: ¿Cuántos funcionarios, asesores, militantes, familiares, amigos ad hoc, pagaron de su bolsillo el abundante fin de semana político-gastronómico en la Fiesta de la Ganadería? En paralelo, el caso del concejal abrió la peligrosa caja de Pandora de la puja interna de los partidos, pero ese es tema para otra lupa. En su descargo, Burgoa dijo que se trató de un "hecho personal" (¿no lo son todos?), pero siendo un funcionario público (como chapeó en el Sur), su situación no se puede/debe medir con la misma vara. Que el foco esté puesto en su desprolijidad es, vaya paradoja, porque no pasó algo peor: haber atropellado o matado a alguien a la salida del boliche al que había ido tras la paella con boina. No es el primer ni el último caso de alguien que con una modesta cuotaparte de poder busca sacar los pies del plato. Y, de paso, el discurso anticasta al Presidente recibe más abono para su compost. Sin embargo, más importante es ese vecino, ese votante que -una vez más- se siente defraudado por haber malgastado su voto.