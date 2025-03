Asalto a la República

Es lógico en consecuencia considerar que el término “empleo” expresado en el inciso 19 del art. 99, no hace referencia al nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de la Nación, sino a quienes tengan una dependencia directa con el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación. Jamás podría considerarse que dichos jueces pudieran depender del presidente de la Nación, pues eso ya no sería una república sino una dictadura.

La Corte Suprema es garante también del federalismo y la resolución de conflictos entre las provincias y la Nación, siendo también por ello que la designación de sus magistrados debe contar con el aval de los representantes de las provincias ante el Congreso Nacional.

Por lo tanto, es un acto de fe republicana el cumplimiento irrestricto de lo que establece la Constitución, mantener la designación de jueces de la Corte Suprema bajo la aprobación correspondiente del Senado de la Nación, excluyendo tales nombramientos de los restantes empleos a que refiere el art. 99, inciso 19. El respeto irrestricto de la propiedad privada y de la libertad individual comienza con el respeto, sin excepciones, de lo que manda la Constitución Nacional.

Más aún, los tres jueces que integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti, cuando se emitió el decreto no debieron tomarle juramento a Manuel García-Mansilla, aunque sobre su figura no pese ninguna critica o impugnación dada su intachable trayectoria académica y jurídica; o considerar no tomarle juramento al abogado Ariel Lijo porque no renunció al juzgado federal que tiene a su cargo. No debieron tratar el decreto del Poder Ejecutivo lisa y llanamente por violentar la normativa constitucional.

Hemos criticado implacablemente a gobiernos anteriores, por este mismo medio, que han incurrido en inobservancias a nuestra Carta Magna, por lo que no podríamos establecer una vara diferente para el actual gobierno de Milei. ¡La Constitución se respeta siempre!