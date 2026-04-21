21 de abril de 2026 - 14:10

Un estudio francés confirma que el azúcar es fundamental para consolidar recuerdos y conectar el hambre con la memoria

Investigaciones en Francia revelan que las grasas no sirven para fijar recuerdos; solo la ingesta de glucosa activa la señal necesaria para consolidar la memoria duradera.

Por Daniela Leiva

Investigadores franceses confirmaron que el azúcar es un componente esencial para la formación de recuerdos a largo plazo. El estudio, realizado con moscas de la fruta, revela una conexión biológica directa entre el estado de hambre y la capacidad de memorización, demostrando que la glucosa actúa como una señal química indispensable para guardar información.

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El equipo del Laboratorio de Plasticidad Cerebral de París identificó un grupo específico de neuronas, denominadas Gr43a, que actúan como el puente entre el metabolismo y la memoria. En condiciones normales, estas células sensoriales de fructosa solo responden al azúcar cuando el individuo tiene hambre. Sin embargo, el proceso de aprendizaje altera esta dinámica biológica de forma específica.

El cambio en la actividad neuronal tras el aprendizaje

Los científicos observaron este fenómeno mediante un entrenamiento de aprendizaje aversivo. Tras este condicionamiento, las neuronas Gr43a se activaban incluso si los sujetos ya habían comido. Esto significa que el cerebro modifica la actividad neuronal para que se comporte como si estuviera en ayunas, permitiendo que el consumo de azúcar posterior funcione como la señal definitiva para consolidar la memoria.

Este mecanismo asegura que la información recibida durante el entrenamiento se fije de forma permanente. Sin esa ingesta específica de glucosa, los recuerdos tienden a disiparse en lugar de almacenarse. Es un sistema de supervivencia que vincula la importancia de lo aprendido con el aporte energético disponible, priorizando recuerdos asociados a la búsqueda de alimento o la evitación de peligros.

Por qué las grasas no ayudan a recordar

Una de las revelaciones más significativas de la investigación es la exclusividad del azúcar en este proceso. El equipo probó alimentar a los sujetos solo con grasas después del entrenamiento, pero los recuerdos no se consolidaron. Solo el consumo de azúcar o glucosa fue capaz de activar el circuito neuronal necesario para fijar la información, subrayando la especialización de estas rutas metabólicas.

Aunque el estudio se limitó a la especie Drosophila melanogaster, los resultados abren un nuevo campo en la neurociencia. El circuito descrito demuestra que las neuronas encargadas de procesar alimentos están intrínsecamente ligadas a la persistencia del conocimiento. El próximo desafío para los científicos será determinar si este mismo mecanismo de consolidación mediante glucosa se replica en cerebros más complejos, como los de los mamíferos.

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