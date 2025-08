Un colaborador de la sección Ciencia de Los Andes ganó el Premio Bunge y Born 2025

Biólogo e investigador argentino Alberto Kornblihtt. Biólogo e investigador argentino Alberto Kornblihtt.

Kornblihtt ha colaborado con notas en la sección Ciencia que se edita los días sábados. En enero de 2022, este diario entrevistó al investigador, en una nota titulada Alberto Kornblihtt: “Argentina no puede dejar de invertir en ciencia”. En ese reportaje, decía: “La ciencia argentina tiene una muy buena tradición y su combustible principal son las universidades públicas, que alimentan la investigación que en ellas se hace y las que se realizan en el Conicet, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otras instituciones. La Ciencia es imprescindible para que haya autonomía en la tecnología. La Argentina no puede dejar de invertir en Ciencia. Sin científicos ni producción científica, los países se ven relegados a importar tecnología y no a generarla”.