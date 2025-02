Refugios climáticos para sectores vulnerables al calor

Además de sus efectos mortales, las olas de calor también revelan desigualdades en cuanto al confort térmico en las viviendas y el acceso a los servicios de energía. En muchos casos, los hogares más desfavorecidos no pueden alcanzar un nivel mínimo de confort térmico durante el verano debido a la baja calidad de la infraestructura, los altos costos de la energía y otros factores, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a las altas temperaturas.

Las ciudades son el escenario clave para abordar estos desafíos, a través de intervenciones efectivas que pueden tener un impacto acumulativo en el desarrollo sostenible tanto de las personas como del entorno construido. La urbanización, aunque ofrece grandes oportunidades, también puede intensificar muchos de los problemas que se busca resolver si no se planifica y gestiona de manera adecuada . En este sentido, la presencia de desigualdades relacionadas con el calor resalta la necesidad de que las ciudades inviertan en infraestructura y soluciones que protejan a las poblaciones más vulnerables, especialmente aquellas que, debido a su edad, salud o situación socioeconómica, son las más afectadas por las condiciones climáticas extremas.

Impactos en la salud pública

Los espacios públicos en las ciudades desempeñan un papel crucial en la salud y el bienestar de las comunidades. Actualmente, existen diversas iniciativas para crear espacios urbanos que mitiguen los efectos adversos de los fenómenos de calor extremo. Los refugios climáticos son una de estas iniciativas, ofreciendo un espacio que garantiza condiciones térmicas adecuadas para proteger a las personas de temperaturas extremas. Éstos forman parte de una categoría más amplia de infraestructuras urbanas, que comprenden redes, sistemas y espacios que brindan servicios esenciales para la protección, seguridad y bienestar de la población. Estas infraestructuras impactan sobre las condiciones ambientales, la salud pública y la vulnerabilidad de la comunidad, especialmente en niños y personas mayores. Estos grupos dependen de la disponibilidad de espacios que proporcionen confort térmico y, al mismo tiempo, fomenten el bienestar físico y emocional.

Esquemas de refugios climáticos Esquema de distintas posibilidades de habilitar un refugio climático.

En el caso de Mendoza, la situación de ocurrencia de olas de calor no difiere de la de otras ciudades del mundo. Durante el verano de 2023-2024, el Servicio Meteorológico Nacional emitió numerosas alertas de nivel rojo, siendo Mendoza una de las zonas más afectadas, con temperaturas de hasta 42°C en algunas localidades.

La Organización Mundial de la Salud ha calculado que, en los últimos 50 años, las olas de calor han causado alrededor de 150.000 muertes en Europa, identificando a las personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas como los grupos más vulnerables.

Esta situación climática se ha estado viviendo en las últimas semanas y es posible que las jornadas calurosas o muy calurosas todavía continúen en el mes en curso.

Estas condiciones se ven agravadas por la creciente probabilidad de fallas en la red eléctrica que coinciden con las olas de calor, exponiendo a grandes sectores de la población a un estrés térmico severo, tanto en el exterior como en el interior. Además, en Mendoza, el 39% de la población representa los dos grupos más vulnerables por edad.

Planimetría AMM refugios de calor Un plano de posibles ubicaciones de los refugios climáticos en Mendoza Arq. Ana Laura Castillo

Ante este contexto, las investigadoras Angélica Ruiz, Belén Sosa y quien escribe este trabajo, pertenecientes a la línea de investigación “Urbanismo Sostenible” dirigida por la investigadora superior doctora Erica Correa, dependiente del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía

(Inahe)-Conicet, han comenzado a trabajar en el tema. En particular, nos encontramos realizando un relevamiento de áreas con potencial a ser intervenidas con la aplicación de diferentes refugios climáticos para así lograr una red efectiva de los mismos en el territorio del Gran Mendoza, en principio. Esto representa una oportunidad para fomentar la salud y la interacción social de las comunidades locales ante invasión de masas de aire muy cálido de permanencia prolongada.

Repensar y adaptar

A medida que estos episodios se intensifican, las ciudades de todo el mundo reconocen la necesidad urgente de crear refugios climáticos. En muchos casos, no se trata de construir nuevas infraestructuras, sino de repensar y adaptar espacios preexistentes —como bibliotecas, museos y otros edificios públicos— para que también funcionen como refugios térmicos. Una red eficaz de refugios climáticos debe centrarse especialmente en las áreas donde reside la población más vulnerable (por edad, salud o situación socioeconómica), asegurando que estos refugios no caigan en prácticas de "climate washing" (lavado climático). Es importante considerar que los refugios no sólo deben estar pensados para los residentes permanentes, sino también para los visitantes y turistas, especialmente durante los meses más calurosos. Este tipo de espacios serán cada vez más necesarios, por lo que su distribución, accesibilidad y adecuación cultural representan factores claves para reducir el estrés térmico en la población.

Las ciudades hoy nos desafían a repensar nuevas formas de vida en común e interacción que contribuyan a ser más resilientes. Esto permitirá adaptarnos a los eventos de calor extremo, además de corregir inequidades sociales, urbanas y territoriales. Lograr que las ciudades sean resilientes constituye una respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar de los residentes, en pos de mantener ciudades prósperas.

*La autora es arquitecta y pertenece al Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía-Conicet-Mendoza. Son coautoras de este artículo la doctora arquitecta María Belén Sosa y la doctora ingeniera agrónoma María Angélica Ruiz, ambas del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía. Conicet-Mendoza.

