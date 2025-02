Alternativa para aprovechar la energía del agua en canales de riego

Una visión de futuro

En un contexto global donde el 80% del consumo de energía aún depende de combustibles fósiles, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2023), iniciativas como esta son fundamentales para acelerar la transición hacia fuentes renovables. La investigación y el desarrollo de este proyecto se llevarán a cabo en varias etapas. En primer lugar, se diseñará, construirá y probará un prototipo en un entorno controlado, como un canal de agua experimental. Luego, se realizarán pruebas en canales reales de Mendoza para validar la tecnología. Si los resultados son positivos, el siguiente paso será escalar la producción e instalar turbinas a mayor escala. Este proyecto también tiene el potencial de generar nuevos conocimientos científicos y oportunidades de desarrollo tecnológico en Argentina. Este sistema podría ser implementado en otras regiones con canales de riego similares, tanto en Argentina como en otros países. Además, en el futuro, las turbinas podrían adaptarse para aprovechar el flujo de corrientes de ríos o marinas, ampliando aún más su alcance.

Como todo proyecto innovador, este también enfrenta desafíos. Uno de los principales es adaptar las turbinas a las condiciones específicas de los canales, como el caudal y la velocidad del agua, para maximizar su eficiencia sin interferir con el riego.

Este proyecto no solo representa una solución práctica para aprovechar un recurso con potencial adicional no aprovechado, sino que también es un ejemplo de cómo la innovación local puede tener un impacto global. Para Mendoza, y para muchas otras regiones, los canales de riego ya no serán solo una fuente de agua. También podrían convertirse en un motor de energía limpia, accesible y sostenible, transformando no solo la manera en que pensamos la energía, sino también el futuro de nuestras comunidades.

*El autor es es becario posdoctoral del Conicet en el Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico (Imeris). Facultad de Ingeniería, UNCuyo. Recientemente ganó el premio “Distinción Franco-Argentina en Innovación 2024” en la categoría “junior”.

