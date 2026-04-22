22 de abril de 2026 - 09:44

La ciencia estudia a Bruce, el loro con discapacidad que desarrolló una técnica de lucha única para vencer a sus rivales

Bruce ganó los 36 enfrentamientos registrados contra otros machos usando movimientos de estocada con su mandíbula inferior, técnica que sus rivales no pueden imitar.

Bruce, el loro estudiado por la ciencia por su increíble adaptación.
Bruce, el loro estudiado por la ciencia por su increíble adaptación.

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Por Daniela Leiva

Bruce es un loro kea de Nueva Zelanda que perdió la parte superior de su pico, una herramienta vital para su especie. Sin embargo, lejos de quedar marginado, este ejemplar se convirtió en el líder absoluto de su grupo. Su éxito radica en una innovadora técnica de combate que utiliza para compensar su limitación física. Hoy, es estudiado por la ciencia.

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Un equipo de investigadores de la Universidad de Canterbury documentó el comportamiento de Bruce en la reserva Willowbank. A pesar de carecer de la estructura ósea superior de su boca, el ave ha desarrollado un método de autodefensa y ataque que dejó asombrados a los expertos. Según el artículo publicado en Current Biology, esta adaptación no solo le permite sobrevivir, sino prosperar en un entorno competitivo.

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@nytimes In 2021, a disabled parrot named Bruce made headlines worldwide for creating his own prosthetic beak. He didn’t stop there: Scientists reported on Monday that Bruce has now become the alpha male of his group. And he did it by learning to joust. #parrotsoftiktok #parrots original sound - The New York Times

Estatus social y beneficios del liderazgo de Bruce

Bruce utiliza su mandíbula inferior de una forma nunca antes vista en su especie. Ejecuta movimientos rápidos de estocada, estirando el cuello o corriendo directamente hacia sus oponentes. Los datos recogidos en 227 enfrentamientos muestran que esta técnica es increíblemente efectiva: en el 73% de las ocasiones, sus rivales retroceden de inmediato. Bruce participó en 36 peleas contra otros machos y las ganó todas.

Este dominio absoluto sobre la bandada ha mejorado drásticamente su calidad de vida. Al ser el macho alfa, tiene acceso preferencial a las mejores fuentes de alimento y presenta niveles de estrés mucho menores que sus congéneres. Un detalle revelador para los científicos es que Bruce es el único macho del grupo que recibe cuidados y aseo por parte de otros machos, una clara señal de reconocimiento social.

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Un dilema para la conservación animal

El éxito de este loro se basa en la innovación conductual, algo propio de especies con alta flexibilidad cognitiva como los keas. Alexander Grabham, autor principal del estudio, destaca que Bruce alcanzó su estatus de forma independiente mediante una técnica que los loros con picos intactos son incapaces de copiar. Esto demuestra que la inteligencia puede superar barreras físicas que antes se consideraban insalvables.

Los hallazgos plantean nuevas preguntas para el bienestar animal y la conservación. Los investigadores sugieren que las intervenciones humanas, como la colocación de prótesis, podrían no ser siempre la mejor solución si el animal es capaz de generar sus propias estrategias. Los keas están actualmente en la lista roja de especies en peligro, por lo que entender su capacidad de adaptación es crucial para asegurar su permanencia.

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