Toyota Rav4, el vehículo más vendido del mundo, se renueva: sólo será híbrido

En mercados como el de Argentina, la Rav4 compite con modelos como el Jeep Compass.

En cuanto a motorizaciones, la Rav4 2026 ofrecerá cuatro opciones:

Estas configuraciones buscan satisfacer las diversas necesidades de los conductores, ofreciendo desde eficiencia en consumo hasta un rendimiento más deportivo.

Se espera que la nueva generación de la Rav4 llegue a Argentina en algún momento del 2026. Actualmente, Toyota ofrece en el país la versión HEV de la generación anterior.

Embed - All New RAV4 (RUGGED): LIFE IS AN ADVENTURE