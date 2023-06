Subastarán 20 autos Ferrari valuados en millones de dólares y que estaban abandonados en un galpón

Una colección de 20 Ferrari clásicas, que habían quedado en el olvido tras el paso del huracán Charley en 2004, fue rescatada después de casi dos décadas. Ahora será subastada entre el 17 y 19 de agosto en la ciudad de Monterey, California.

La “colección de objetos perdidos y encontrados”, como se denomina, está compuesta por modelos de todas las épocas, incluido un 250 GT de 1956 que alguna vez fue propiedad del rey Mohamed V de Marruecos, y un 275 GTB de “nariz larga” que participó en la Targa Florio de 1966. La flota está valuada en millones de dólares.

Algunos de los vehículos fueron restaurados y se encuentran en óptimo estado; otros, en cambio, presentan cicatrices del huracán Charley, cuando el galpón en el que estaban se derrumbó parcialmente, detalla Clarín.

Además de los modelos ya mencionados, la colección incluye las ruinas de una Ferrari Mondial 500 Spider poco común que corrió en la Mille Miglia de 1954 y una 512 BB Competizione que utilizó el equipo NART para correr las 24 Horas de Le Mans en 1978.

Ferrari 250GT de 1956. Los organizadores de la subasta estiman que el precio de venta oscilará entre 1,7 y 2,3 millones de dólares. / Foto: RM Sotheby's.

La temporada de huracanes de 2004 fue inusualmente destructiva, con cuatro tormentas importantes, incluida Charley, que causaron daños por más de 60.000 millones de dólares y más de 3000 muertes en todo el Caribe y la costa del Golfo de EE. UU. Por ese motivo, esta colección fue trasladada al estado de Indiana, donde permaneció intacta y olvidada durante casi 20 años.

Si bien muchas personas conocían los autos por sus historias en el ámbito deportivo, pocos sabían que todavía existían y sólo un grupo selecto conocía la colección.

La reconocida casa de subastas RM Sotheby´s la define como el “hallazgo del siglo” y anticipa una fortuna por algunas unidades.

Ferrari 512 BB Competizione utilizada en las 24 Horas de Le Mans de 1978. Se esperan ofertas por más de US$ 1.800.000. / Foto: RM Sotheby's.

Por ejemplo, la Ferrari 512 BB es uno de los tres ejemplares que salieron de fábrica preparados exclusivamente para las 24 Horas de Le Mans de 1978.

Inscripto en el equipo NART (North American Racing Team) por el ex piloto y empresario Luigi Chinetti, el auto fue conducido por Jacques Guérin, Jean-Pierre Delaunay y Gregg Young durante durante 19 horas y 232 vueltas antes de retirarse. Su precio estimado de venta: US$ 1.800.000 a US$ 2.800.000.

La Ferrari 250 GT Coupe Speciale de 1956 es uno de los cuatro ejemplares construidos por Pininfarina a partir de 1956 con carrocería estilo Superamérica.

El modelo estuvo guardado durante 49 años. Según los especialistas, la pintura puede ser original y se complementa con la presencia de muchos componentes originales como ruedas con llantas de alambre, insignias Pininfarina, lámparas Marchal y medidores Veglia e incluso una caja de herramientas de madera. El precio estimado de venta oscila entre US$ 1.700.000 y US$ 2.300.000.

Lo que quedó de la Ferrari 500 Mondial Spider Serie I de 1954, un ejemplar por el cual los coleccionistas podrían pagar más de un millón de dólares. / Foto: RM Sotheby's

Otro modelo por el que se espera un dineral es el 500 Mondial Spider Serie I de 1954, también diseñado por Pininfarina. Lo curioso de este lote es que el auto está destruido, pero su participación en el Gran Premio de Mille Miglia, Targa Florio e Imola es un valor agregado para los coleccionistas.

El modelo fue apodado 500 Mondial en reconocimiento a los campeonatos mundiales consecutivos de Alberto Ascari. Los organizadores esperan una oferta estimada entre US$ 1.200.000 y US$ 1.600.000.

