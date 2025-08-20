Renault lanzó en Argentina la esperada actualización del Kardian: novedades y precios

Renault presentó en Argentina la gama 2025 del Kardian , su crossover para el segmento B (chico). Se trata de la primera actualización desde su lanzamiento local, ocurrido a fines del 2023, y llega con más equipamiento tecnológico, una nueva propuesta de conectividad y cambios en la oferta de versiones.

La oferta mecánica se mantiene sin modificaciones. Continúan disponibles dos motorizaciones nafteras. La variante Evolution 156 MT equipa un 1.6 16v atmosférico de cuatro cilindros que entrega 115 caballos y 156 Nm , asociado únicamente a una caja manual de cinco velocidades.

En tanto, las versiones Evolution 200 EDC e Iconic 200 EDC ofrecen el moderno 1.0 turbo tricilíndrico , con 120 caballos y 200 Nm , combinado con una caja automática de doble embrague (EDC) y seis marchas. Todas las configuraciones mantienen tracción delantera.

La gran novedad de esta actualización es la incorporación de servicios conectados a través de la app My Renault , que debuta en el modelo. Por ahora, estas funciones estarán disponibles únicamente en la versión Iconic 200 EDC .

La aplicación permite realizar la geolocalización del vehículo, conocer el estado general (nivel de combustible, autonomía restante y alertas de mantenimiento), recibir notificaciones en caso de intento de robo y activar de manera remota la bocina o las luces. Este paquete de servicios conectados será gratuito durante los primeros tres años de uso.

Renault Kardian 2025 Renault Kardian 2025. Renault Argentina

Adiós a la Premier Edition del Renault Kardian

Una de las decisiones más relevantes de Renault fue la discontinuación de la versión Premier Edition, que se ofrecía como tope de gama durante el lanzamiento. En su lugar, ahora la referencia más equipada es la Iconic 200 EDC, que incorpora mejoras de diseño, conectividad y confort.

Este cambio afecta directamente a los suscriptores de planes de ahorro, quienes verán reemplazada la versión suscripta por la nueva variante Iconic, algo que ya generó repercusiones en el mercado.

Más pantallas, más funciones

El interior del Kardian también recibió ajustes. Las versiones Evolution estrenan una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, más grande que la anterior de 8”. En el caso de la variante Iconic, el cuadro de instrumentos digital ahora alcanza las 10,2 pulgadas, ofreciendo mayor personalización y mejor visibilidad.

De esta forma, el modelo busca alinearse a las tendencias globales de los crossovers urbanos, donde la conectividad y la digitalización del tablero son puntos clave de atracción.

Renault Kardian 2025 Renault Kardian 2025. Renault Argentina

Precios y financiación

La gama 2025 del Renault Kardian ya está disponible en los concesionarios del país con los siguientes precios:

Evolution 156 MT: $30.400.000

$30.400.000 Evolution 200 EDC: $34.010.000

$34.010.000 Iconic 200 EDC: $37.290.000

Además, Renault Argentina ofrece una financiación exclusiva a través de Mobilize Financial Services, con créditos de hasta $13.000.000 a tasa 0% (TNA). Como es habitual, el modelo cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo usual en el mercado automotor argentino.

Un año clave para el crossover chico

Con esta actualización, el Kardian se consolida como uno de los lanzamientos más importantes de Renault en la región en el último tiempo. La apuesta por mayor tecnología y conectividad apunta a reforzar su competitividad en un segmento cada vez más disputado, donde compite con rivales como Volkswagen Nivus, Fiat Pulse y Peugeot 2008.