10 de octubre de 2025

Precio del Nissan Kicks Play en octubre 2025: el SUV que combina diseño y tecnología

El Nissan Kicks sigue entre los autos más buscados en Argentina, con versiones que destacan por su diseño, tecnología y confort, además de precios competitivos frente a otros autos SUV del segmento.

Por Ignacio Alvarado

La automotriz Nissan ha sabido posicionar este modelo como una alternativa confiable dentro del competitivo segmento urbano. Gracias a su diseño atractivo, buen rendimiento y una relación precio-producto ajustada al contexto económico de Argentina, el auto se transformó en un referente de la marca.

El Nissan Kicks Play no solo destaca por su imagen moderna, sino también por su equipamiento tecnológico. Las versiones más completas integran conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción, lo que lo convierte en uno de los autos más equilibrados de su categoría.

Además, el auto ofrece confort y practicidad, dos atributos valorados por los conductores argentinos. Su interior espacioso y las terminaciones cuidadas le dan un toque de calidad superior, algo que Nissan mantuvo a lo largo de toda la gama disponible en Argentina.

Precios del Nissan Kicks Play en octubre 2025

  • Sense MT: $31.589.200

  • Advance CVT: $37.553.600

  • Advance CVT Plus: $39.327.400

  • Exclusive CVT: $41.300.100

Características del Nissan Kicks Play

El Nissan Kicks Play adopta el lenguaje de diseño Emotional Geometry Design, con una parrilla frontal en forma de “V”, faros afilados y líneas que aportan dinamismo. En el interior, el confort se siente desde los asientos Zero Gravity, inspirados en tecnología de la NASA, hasta su cabina silenciosa.

Las versiones más completas incluyen un sistema de sonido Bose® con ocho parlantes, lo que convierte cada viaje en una experiencia premium. En materia de conectividad, todas las versiones ofrecen pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En cuanto a motorización, el auto Nissan mantiene un motor 1.6 litros de 120 CV con opciones de transmisión manual o automática CVT, optimizado para eficiencia en ciudad. Su suspensión adaptada a los caminos latinoamericanos logra un balance entre firmeza y comodidad, ideal para el uso diario.

Finalmente, el Nissan Kicks Play ofrece seis airbags de serie, control de estabilidad, frenado autónomo de emergencia y asistente de arranque en pendiente, reafirmando su lugar como uno de los autos más seguros en Argentina dentro de su rango de precios.

