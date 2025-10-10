En el cambiante mercado de autos en Argentina , el Nissan Kicks Play continúa consolidándose como uno de los SUV compactos más elegidos por quienes buscan un auto versátil y moderno . Su equilibrio entre tecnología, confort y estética lo mantiene entre los preferidos del público local.

Precio de la Toyota Hilux en octubre 2025: versiones y poder en la ruta

La automotriz Nissan ha sabido posicionar este modelo como una alternativa confiable dentro del competitivo segmento urbano. Gracias a su diseño atractivo , buen rendimiento y una relación precio-producto ajustada al contexto económico de Argentina , el auto se transformó en un referente de la marca.

El Nissan Kicks Play no solo destaca por su imagen moderna, sino también por su equipamiento tecnológico . Las versiones más completas integran conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción, lo que lo convierte en uno de los autos más equilibrados de su categoría.

Precio del Nissan Kicks Play en octubre 2025: el SUV que combina diseño y tecnología

Además, el auto ofrece confort y practicidad, dos atributos valorados por los conductores argentinos. Su interior espacioso y las terminaciones cuidadas le dan un toque de calidad superior, algo que Nissan mantuvo a lo largo de toda la gama disponible en Argentina .

El Nissan Kicks Play adopta el lenguaje de diseño Emotional Geometry Design , con una parrilla frontal en forma de “V”, faros afilados y líneas que aportan dinamismo. En el interior, el confort se siente desde los asientos Zero Gravity , inspirados en tecnología de la NASA, hasta su cabina silenciosa .

Precio del Nissan Kicks Play en octubre 2025: el SUV que combina diseño y tecnología

Las versiones más completas incluyen un sistema de sonido Bose® con ocho parlantes, lo que convierte cada viaje en una experiencia premium. En materia de conectividad, todas las versiones ofrecen pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

image Precio del Nissan Kicks Play en octubre 2025: el SUV que combina diseño y tecnología

En cuanto a motorización, el auto Nissan mantiene un motor 1.6 litros de 120 CV con opciones de transmisión manual o automática CVT, optimizado para eficiencia en ciudad. Su suspensión adaptada a los caminos latinoamericanos logra un balance entre firmeza y comodidad, ideal para el uso diario.

Finalmente, el Nissan Kicks Play ofrece seis airbags de serie, control de estabilidad, frenado autónomo de emergencia y asistente de arranque en pendiente, reafirmando su lugar como uno de los autos más seguros en Argentina dentro de su rango de precios.