El sencillo truco para limpiar los cinturones de seguridad y que luzcan como nuevos

En un recipiente, mezclá agua tibia, bicarbonato de sodio y un poco de jabón neutro. Esta combinación elimina la grasa, el polvo acumulado y suaviza las manchas sin dañar la tela. Revolvé bien hasta lograr una solución homogénea y espumosa.
2. Cómo aplicarla correctamente
Extendé completamente el cinturón de seguridad y colocá una toalla seca debajo para proteger el tapizado. Con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra, aplicá la mezcla y frotá con movimientos cortos. En zonas muy manchadas, dejá actuar unos minutos antes de enjuagar.
3. Enjuague y secado sin humedad
Pasá un trapo limpio humedecido en agua fría para retirar los restos del limpiador. Luego, secá con otro paño absorbente o dejá que seque al aire libre con el cinturón extendido. No uses secador ni sol directo, ya que puede deteriorar las fibras y acortar su vida útil.
Consejo final para limpieza de autos
Repetí esta limpieza profunda cada dos o tres meses, o después de viajes largos. Mantener los cinturones limpios mejora la higiene del auto, evita malos olores y prolonga la durabilidad del material.