11 de noviembre de 2025 - 11:30

El sencillo truco para limpiar los cinturones de seguridad y que luzcan como nuevos

Autos. Un método casero de limpieza para eliminar manchas difíciles y malos olores de los cinturones de seguridad sin arruinarlos.

El sencillo truco para limpiar los cinturones de seguridad y que luzcan como nuevos
Por Andrés Aguilera

Leé además

asi seria el nuevo fiat duna: la version 2027 del clasico argentino

Así sería el nuevo Fiat Duna: la versión 2027 del clásico argentino

Por Andrés Aguilera
Peugeot 2008: el precio del SUV compacto que conquista Argentina en noviembre 2025

Peugeot 2008: el precio del SUV compacto que conquista Argentina en noviembre 2025

Por Ignacio Alvarado

1. Prepará una mezcla limpiadora casera

En un recipiente, mezclá agua tibia, bicarbonato de sodio y un poco de jabón neutro. Esta combinación elimina la grasa, el polvo acumulado y suaviza las manchas sin dañar la tela. Revolvé bien hasta lograr una solución homogénea y espumosa.

image

2. Cómo aplicarla correctamente

Extendé completamente el cinturón de seguridad y colocá una toalla seca debajo para proteger el tapizado. Con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra, aplicá la mezcla y frotá con movimientos cortos. En zonas muy manchadas, dejá actuar unos minutos antes de enjuagar.

3. Enjuague y secado sin humedad

Pasá un trapo limpio humedecido en agua fría para retirar los restos del limpiador. Luego, secá con otro paño absorbente o dejá que seque al aire libre con el cinturón extendido. No uses secador ni sol directo, ya que puede deteriorar las fibras y acortar su vida útil.

Consejo final para limpieza de autos

Repetí esta limpieza profunda cada dos o tres meses, o después de viajes largos. Mantener los cinturones limpios mejora la higiene del auto, evita malos olores y prolonga la durabilidad del material.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con este ingrediente el perfume se vuelve parte de la casa por bastante tiempo.

1 sola cucharada: el ingrediente que perfuma el piso de casa al momento de limpiarlo

Por Redacción
este es el nuevo truco de limpieza que esta de moda y es ideal para dejar tus pisos como nuevos

Este es el nuevo truco de limpieza que está de moda y es ideal para dejar tus pisos como nuevos

Por Redacción
La clave no está en combatir al insecto, sino en eliminar el problema dentro del baño que lo favorece.

El insecto inofensivo que aparece en el baño y anuncia la contaminación

Por Lucas Vasquez
El truco alemán de limpieza combate la humedad y el moho cuidando la salud del hogar.

El truco alemán para remover las manchas de humedad y moho de las paredes

Por Ignacio Alvarado