El sencillo truco para limpiar los cinturones de seguridad y que luzcan como nuevos

Autos. Un método casero de limpieza para eliminar manchas difíciles y malos olores de los cinturones de seguridad sin arruinarlos.

Los cinturones de seguridad son una de las partes del auto que más suciedad, manchas y bacterias acumulan sin que lo notemos. La tela absorbe polvo, transpiración y restos de alimentos con el tiempo. Por eso, este truco de limpieza es perfecto para dejarlos como nuevos sin dañarlos ni decolorarlos.

1. Prepará una mezcla limpiadora casera En un recipiente, mezclá agua tibia, bicarbonato de sodio y un poco de jabón neutro. Esta combinación elimina la grasa, el polvo acumulado y suaviza las manchas sin dañar la tela. Revolvé bien hasta lograr una solución homogénea y espumosa.

image 2. Cómo aplicarla correctamente Extendé completamente el cinturón de seguridad y colocá una toalla seca debajo para proteger el tapizado. Con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra, aplicá la mezcla y frotá con movimientos cortos. En zonas muy manchadas, dejá actuar unos minutos antes de enjuagar.

3. Enjuague y secado sin humedad Pasá un trapo limpio humedecido en agua fría para retirar los restos del limpiador. Luego, secá con otro paño absorbente o dejá que seque al aire libre con el cinturón extendido. No uses secador ni sol directo, ya que puede deteriorar las fibras y acortar su vida útil.

Consejo final para limpieza de autos Repetí esta limpieza profunda cada dos o tres meses, o después de viajes largos. Mantener los cinturones limpios mejora la higiene del auto, evita malos olores y prolonga la durabilidad del material.