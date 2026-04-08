La Honda Wave 110S sigue siendo una de las motos más buscadas de Argentina dentro del segmento cub . Honda la define como un modelo insignia de esa categoría y la destaca por su durabilidad y su larga vida útil, dos rasgos que explican por qué mantiene tanta demanda entre quienes la usan para ir al trabajo o moverse por ciudad.

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En su ficha técnica oficial, la Wave 110S aparece con un motor monocilíndrico de 109 cc , 4 tiempos , 2 válvulas , distribución OHC y refrigeración por aire . La alimentación es por carburador , el arranque es eléctrico y la transmisión está asociada a cadena y caja de 4 velocidades .

Ese conjunto mecánico es una de las claves del modelo: no busca sofisticación, sino una receta confiable y simple de mantener. A eso se suma un tanque de 3,7 litros , suficiente para el perfil urbano al que apunta esta moto.

La gran diferencia comercial entre las dos variantes está adelante. La Wave 110S base equipa freno delantero a tambor de 110 mm , mientras que la versión más cara suma freno delantero a disco de 220 mm . En ambos casos, atrás mantiene tambor de 110 mm con CBS .

En la parte ciclo, Honda declara horquilla telescópica delantera con 81 mm de recorrido y doble amortiguador hidráulico trasero, también con 81 mm .

Cuánto cuesta la moto Honda Wave con precio actualizado en abril 2026 (4)

Los neumáticos son 70/90-17 adelante y 80/90-17 atrás, una configuración clásica en este tipo de cub urbana. Además, la Wave se fabrica en Argentina.

Equipamiento y detalles que suma la Wave

Más allá de la mecánica, Honda incorporó en esta generación algunos detalles prácticos. La marca informó una caja de utilidades de 4 litros debajo del asiento, útil para guardar objetos chicos, junto con corte en la pata lateral y una tapa del tanque con estanqueidad reforzada, mejoras pensadas para sumar seguridad, eficiencia y durabilidad.

Por eso la Wave sigue teniendo buena fama en el mercado local: combina una estructura conocida, repuestos fáciles de conseguir y un formato compacto muy cómodo para el tránsito diario.

Cuánto cuesta la Honda Wave en abril de 2026

Con precios actualizados en Argentina para abril de 2026, estos son los valores de la Honda Wave:

Honda Wave 110S (freno a tambor): $3.426.900

Honda Wave 110S (freno a disco): $4.020.800

Como es habitual, el precio final puede variar según concesionario, gastos de patentamiento o costos de entrega.