Dos unidades del deportivo eléctrico ingresaron al país bajo el nuevo régimen de importación para particulares.

Así es el Xiaomi YU7, la "Ferrari china" que ya llegó a la Argentina: cuánto sale.

Con el nuevo esquema de apertura comercial impulsado por el Gobierno Nacional ingresaron al país los dos primeros Xiaomi YU7, conocidos como la "Ferrari Purosangue china" por su parecido estético con el exclusivo modelo de Maranello. Este SUV deportivo eléctrico ya completó sus trámites de homologación y está listo para rodar en las calles.

Cómo es el Xiaomi YU7 Xiaomi, que lanzó su división automotriz en 2021, diseñó el YU7 como un estandarte de potencia y tecnología. Sus números lo posicionan en la cima del segmento eléctrico:

Potencia: 690 cv y un torque de 580 Nm.

690 cv y un torque de 580 Nm. Aceleración: De 0 a 100 km/h en apenas 3.2 segundos .

De 0 a 100 km/h en apenas . Autonomía: Declara hasta 835 kilómetros (ciclo CLTC) gracias a sus baterías de 96.3 kWh.

Declara hasta (ciclo CLTC) gracias a sus baterías de 96.3 kWh. Tracción: Integral, alimentada por dos motores eléctricos de alto rendimiento. Xiaomi YU7 Así es el Xiaomi YU7, la "Ferrari china" que ya llegó a la Argentina. AutoBlog Dado que Xiaomi no cuenta con una red oficial de concesionarios de autos en Argentina, el ingreso fue gestionado por particulares. Según informó Autoblog, una de las unidades tiene el sticker de Malek Fara, un importador privado que ofrece servicios de garantía y mantenimiento para vehículos traídos bajo este régimen.

El proceso continuó en los últimos días con la emisión del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), el ensayo técnico que garantiza que el modelo cumple con las normas de seguridad requeridas para circular en Argentina. De hecho, uno de los ejemplares ya figura en las estadísticas de patentamientos de marzo.

Xiaomi YU7 Así es el Xiaomi YU7, la "Ferrari china" que ya llegó a la Argentina. AutoBlog La noticia no pasó desapercibida para el Gobierno. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, escribió en su cuenta de X: "Qué bueno es ver la libertad en acción. Esperamos que haya más, mucho más de esto: más modelos, más diversidad, más competencia. ¡VLLC!".