Autos: se desacelera el mercado por la incertidumbre y la falta de crédito

Los datos de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA) mostró una fuerte desaceleración en la venta de autos durante septiembre. Aunque los números de octubre no están cerrados, desde las agencias anticiparon que la caída será más profunda. Es que no solo juega la incertidumbre electoral sino también la suba de tasas que impactó de manera negativa en el principal motor del sector que ha sido el crédito .

El informe publicado por ACARA expresó que septiembre mostró claramente los efectos de la incertidumbre macroeconómica y política por la que atraviesa el mercado local. En el noveno mes del año se registraron así los mínimos del año en cuanto a la participación de los instrumentos prendarios en el total de operaciones de compra de vehículos nuevos y usados .

Las 37.537 prendas que se inscribieron durante septiembre representaron casi el 17% del total de operaciones entre autos nuevos y usados. En este sentido, Diego Rodríguez, de la concesionaria Rodríguez Autos , expresó que más del 70% de sus ventas eran financiadas al menos en parte y que el sector está frenado desde hace un par de meses.

La financiación de vehículos 0km tocó su mínimo del año al registrar operaciones por el 45,8% de los patentamientos totales, expresaron desde ACARA. Mientras que el mes pasado las compras de vehículos nuevos mostraron una suba del 2,5% respecto de octubre, el número de prendas asociadas a ese mercado se contrajo 1,4%.

En el mercado prendario de usados, ocurrió algo similar. En septiembre también se registró la menor participación del año en el total de operaciones (6,9%), con una dinámica similar a la de los 0km. Mientras que las transferencias crecieron 2,4% respecto de agosto, la cantidad de prendas sobre usados se contrajo 2%. En ese contexto, las operaciones que más cayeron fueron las de los bancos (-18,6%), mientras que las compañías financieras lo hicieron en un 2,4%.

Expectativas

Con relación al total de patentamientos en septiembre entre financiados y no, desde ACARA informaron que se patentaron 55.827 vehículos, 1,7% más que en agosto y 27,8% más que en septiembre 2024. Los primeros nueve meses del año acumularon 500.089 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 60,4% respecto de 2024. Pese a la suba mencionada, desde el sector coincidieron en que las ventas se desaceleraron a medida que las tasas subían y el consumo general se resentía.

Desde ACARA remarcaron que la desaceleración de las ventas eran esperables en función del contexto transitorio producto de las elecciones de medio término del domingo. Sin embargo, aclararon que durante buena parte de 2024 y sobre todo la primera mitad de 2025, la financiación mostró que tiene potencial para impulsar el mercado de manera significativa cuando las condiciones son propicias.

En medio de la incertidumbre en danza, desde el sector aseguraron que las concesionarias han pasado octubre en busca de “vender algo” y de encontrar liquidez con sus clientes finales y medios. “Claramente no se llegará a los objetivos de octubre”, subrayó Rodríguez y habló del quiebre que suelen generar las elecciones. En línea, desde ACARA expresaron que dicha dinámica, que no deja de ser “normal” para contextos donde la “incertidumbre macroeconómica y política condiciona las decisiones de compra de bienes durables y su financiamiento”.

Pese a todo, el sector se mantiene positivo ya que las ventas han estado en niveles históricamente altos y ya ha demostrado que cuando las condiciones son propicias, es un motor no despreciable de las ventas. Desde este punto de vista, Rodríguez expresó que al frenarse el consumo, él ha buscado sobre stockearse en una clara apuesta a los meses que restan una vez que baje la volatilidad política.