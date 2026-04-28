28 de abril de 2026 - 09:23

Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si el pulgar llega hasta el final de la mano tienes más riesgo de tener un aneurisma de aorta"

El cardiólogo Aurelio Rojas advierte que la viralizada "prueba del pulgar" puede ser una señal de alerta para la salud del corazón y la prevención de aneurismas.

image

En redes sociales se volvió tendencia una prueba simple que pone el foco en la salud del corazón. El cardiólogo Aurelio Rojas explicó que si el pulgar, al flexionarse de forma natural sobre la palma, llega o supera el borde de la mano, podría existir mayor riesgo de desarrollar un aneurisma de aorta. Aunque no se trata de un diagnóstico, sí funciona como una señal de alerta dentro del cuidado de la prevención.

Leé además

Si ves estos pequeños frutos, no los ignores: se trata de un poderoso alimento antioxidante.

Si encontrás estos frutos rojos no los ignores, son un tesoro: tienen más vitamina C que la naranja
Distensión abdominal: esta es la razón por la que al finañlizar el día tu panza chata desaparece.

Por qué amanecés con la panza chata y terminás el día con el abdomen hinchado

El test es sencillo: con la mano extendida, sin forzar, se lleva el pulgar hacia adentro. Si alcanza el extremo de la palma, podría indicar hiperlaxitud en los tejidos conectivos. Según Rojas, esto es relevante porque la aorta está compuesta por colágeno, y si esa estructura es más débil, puede dilatarse con el tiempo.

image

Este tipo de riesgo no implica necesariamente una enfermedad, pero sí sugiere prestar atención, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores como hipertensión, tabaquismo o sobrepeso.

La importancia de la prevención cardiovascular

El especialista insiste en que muchas enfermedades del corazón pueden evitarse con hábitos adecuados. Señales como dolor en el pecho, falta de aire, fatiga o palpitaciones no deben ser ignoradas.

Además, destaca que en mujeres el riesgo aumenta después de la menopausia debido a la disminución de estrógenos, lo que reduce la protección natural del sistema cardiovascular.

Hábitos que pueden marcar la diferencia

Más allá de esta prueba, Rojas enfatiza que la clave está en la prevención diaria. Recomienda una alimentación basada en la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres y pescado, junto con actividad física regular como caminar.

También menciona que algunos suplementos pueden ser útiles, como el omega-3 o la vitamina D, aunque aclara que nunca reemplazan los buenos hábitos.

image

Una señal para actuar a tiempo

La “prueba del pulgar” no debe generar alarma, pero sí conciencia. Detectar posibles señales a tiempo permite consultar con un profesional y realizar estudios como ecografías para evaluar la aorta.

El mensaje es claro: cuidar la salud cardiovascular depende en gran parte de decisiones cotidianas. Y a veces, un gesto tan simple como doblar el pulgar puede ser el primer paso para tomar acción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pese al aporte calórico adicional, no se registraron aumentos significativos de peso en adultos mayores.

Por qué la pasta de maní es un beneficio para adultos mayores para la movilidad corporal

La mezcla intenta aliviar la sensación de tos repetitiva del momento.

Mezclar orégano y limón para la tos: por qué se recomienda y cada cuánto debe tomarse

El estudio indica que esto puede transformarse en una señal de alerta si se vuelve constante o excesivo.

Un estudio reciente reveló que las siestas frecuentes pueden indicar problemas de salud

Medicamentos importados desde la India llegaron a Mendoza

Mendoza refuerza su sistema de salud con medicamentos importados y operativo Autovac