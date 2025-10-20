Asesinato en una fiesta en San Rafael: juzgan 3 jóvenes por la misma acusación que el caso Báez Sosa

Un auto con 6 ocupantes volcó y terminó en un canal de riego en San Rafael: la conductora iba alcoholizada

El debate, en la modalidad de juicio por jurados, empezó a las 9 del lunes en la sala del Centro de Congresos y exposiciones Alfredo Bufano cuando el juez técnico Ariel Hernández comenzó a dar las instrucciones a los 12 integrantes del jurado.

Los acusados son: Yair Orellana, Facundo Cervera y Alexis Antúnez , quienes enfrentan cargos bajo el encuadre penal de homicidio agravado en concurso por ser predeterminado por 2 o más personas y por la participación de un menor.

El encuadre legal es igual al del recordado caso del joven Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de jóvenes rugbiers, a la salida del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, en enero de 2020.

En 2023, el Tribunal Oral de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación al descartar la alevosía, ratificando la premeditación con concurso de varias personas.

Los casos son similares: las víctimas salían de bailar –el sanrafaelino, en un cumpleaños; Báez Sosa, en un boliche de la costa bonaerense- y, dada la imputación los tres sureños acusados, podrían recibir la misma pena: prisión perpetua.

Luciano Francisco Gómez, el joven apuñalado en San Rafael. / Facebook Luciano Francisco Gómez, el joven apuñalado en San Rafael. / Facebook

Esta es la posición que sostienen en los alegatos de inicio los fiscales Pablo Peñasco y Javier Giaroli, en representación representan al Ministerio Público Fiscal.

Al igual que los abogados de la madre de “Lucho” Graciela Verón, María Florencia y Samuel Bernués.

Pero los defensores de Orellana, Cervera y Antúnez, los letrados Luis Convertino, Waldo Torres y Paulino Valenti sostendrán otras figuras penales: “homicidio simple” -de 8 a 25 años de cárcel- u “homicidio en agresión”, delito con penas de 2 a 6 años de prisión.