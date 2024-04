Mosquiteros de aluminio: un recurso indispensable

Muchas veces los mosquiteros son un elemento al que le prestamos poca atención, y o bien no fueron pensados al momento de la colocación de las aberturas, o se encuentran en malas condiciones impidiendo que cumplan su principal función.

Por eso, resulta vital contar con información correcta sobre modelos, materiales, y cómo gestionar su colocación. Los interrogantes son variados: ¿De qué material existen? ¿Qué tener en cuenta para su colocación? ¿Dónde comprarlos? etc., preguntas que intentaremos responder en esta nota.

El mosquitero está compuesto por un perfil perimetral de aluminio cortado a 45° y armado con escuadras. Puede ser fijo, corredizo o de rebatir según el tipo de abertura donde se coloquen. Dentro del perfil se coloca una malla tejida que puede ser de aluminio, galvanizada o plástica.

¿Se pueden agregar mosquiteros a ventanas de aluminio ya colocadas?

Si bien pueden colocarse con posterioridad a la colocación de las aberturas, es altamente recomendable preverlos junto al carpintero al momento de elegir las ventanas. Esto nos va a permitir un lado para que queden integrados al diseño de las aberturas y por otro lado, para elegir el tipo de apertura adecuada en aquellas ventanas que requerirán la colocación de mosquiteros.

¿Qué variedad de modelos existen para los mosquiteros de aluminio?

Existen mosquiteros corredizos, fijos o de rebatir. Cada línea de aberturas tiene un diseño de mosquitero, incluyendo mosquiteros integrados al marco de la abertura.

Corredizos

En aberturas corredizas, los modelos prevén una guía para su colocación, o bien se agrega un perfil postizo que queda integrado en la abertura.

También hay variedad de marcos que tienen la guía de mosquitero incorporada, o bien se puede agregar una guía para mosquitero posteriormente.

Existen mosquiteros reforzados para las líneas de alta prestación. Esto significa que tiene rodamientos para un cómodo corrimiento y un cierre con felpa contra la hoja corrediza dando como resultado un óptimo funcionamiento.

Cabe aclarar que en corredizas de varias hojas, la hoja corrediza de mosquitero se colocará sólo en uno de los paños, por lo que no podría aprovecharse el corrimiento total hacia un lado de las hojas. Para lograrlo, debemos hacer otro marco que permita el corrimiento de varias hojas de mosquiteros. Por eso es importante que conversar con el carpintero para ver las posibilidades de acuerdo a como queres vivir tus espacios!

Fijos

En las batientes (ventanas de abrir o banderola), con apertura hacia el interior el mosquitero se coloca por fuera ocupando la superficie de apertura y queda fijo.

Las ventanas con apertura hacia el exterior (desplazables o ventiluz) no permiten el uso de mosquiteros del lado de afuera. En este caso, aún si el ancho de pared permite su colocación a filo exterior, esto impediría la limpieza del lado de afuera de la ventana, por ello no lo recomendamos. En caso de colocarse del lado interior, no se podría accionar la ventana. Existen soluciones como los mosquiteros enrollables, plegables o con imán que brindan una solución óptima en estos casos.

De rebatir

En las puertas de rebatir, es necesario realizar una puerta mosquitero con apertura hacia el exterior. Por lo general la parte de abajo es ciega, dado que es la más susceptible al dañado de la tela mosquitera.

¿Quién fabrica y coloca los mosquiteros de aluminio?

Los carpinteros de aluminio que fabrican las ventanas son los que pueden fabricar y colocar los mosquiteros. Ellos definirán el modelo de acuerdo al tipo de abertura donde deban colocarse.

Es importante adquirir los mosquiteros en carpinteros idóneos que trabajen con materiales originales para no sufrir deterioros por el uso de perfiles de aluminio que no cumplen con los estándares de calidad en cuanto a su resistencia.

¿Se puede reparar un mosquitero?

Si! es muy fácil. En ocasiones puede ser necesario el recambio de la malla mosquitera, ya sea por roturas o daños, como ocurre en el caso de tener mascotas, o por desprendimientos de la tela con el marco. Este trabajo lo realiza también el carpintero.

¿La estética de la ventana se ve afectada por la colocación del mosquitero?

Depende del tipo de malla mosquitera que se elija, se puede lograr mayor o menor visibilidad a través del mosquitero. La malla más traslúcida y que no entorpece las visuales, son las de tela de aluminio.

Hay que tener en cuenta que el mosquitero no se puede realizar en tamaños tan grandes como sí permiten las líneas de alta prestación de aluminio de Aluar, por la resistencia de las mallas mosquiteras. Entonces, en ocasiones, será necesario colocar travesaños en los mosquiteros que pueden afectar la visual.

En resumen, la mejor recomendación es prever de antemano qué espacios de tu hogar van a requerir la colocación de mosquiteros para así elegir, junto al carpintero, las aberturas y tipos de aperturas más adecuadas y que queden integradas al diseño de las ventanas.

Asesoró: Aluar