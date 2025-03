Se inauguró Expoagro con la presencia de Guillermo Francos, Mauricio Macri y gobernadores

Expoagro , la muestra agropecuaria más importante de la región, abrió hoy sus puertas con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , el ex presidente Mauricio Macri y varios gobernadores.

"No se construye solamente mandando dinero, sino organizando un plan de reconstrucción, viendo cuáles son los puntos esenciales", afirmó.

"El Gobierno Nacional está dispuesto a acompañar. El envío de los $10.000 millones fue la respuesta a un pedido concreto del ministro de Gobierno (Carlos Bianco) que pidió esa suma y se la entregamos inmediatamente", explicó.

También habló sobre el Critpogate y cómo se avanza en el caso: "Nosotros avanzamos con las medidas sin ningún problema. Los temas que quieran plantearse se plantearán en los lugares que institucionalmente corresponden".

"Hay varios planteos hechos en el Congreso y en la Justicia. El Presidente no tiene ningún problema y no tiene nada que ocultar", indicó el jefe de Gabinete.

El testimonio de Macri en Expoagro

Por su lado, Mauricio Macri afirmó que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual firmó el mandatario Javier Milei por decreto, demuestra la "debilidad institucional en la cual estamos".

El ex presidente Mauricio Macri participó de la inauguración de Expoagro.

Por otro lado, el ex mandatario se refirió a su relación con el Presidente: "Mi relación humana-personal es perfecta. El afecto y el respeto son recíprocos. Él siempre me ha dejado decir lo que opino. Esperemos que continúe así", dijo Macri, aunque aclaró que no hablan "hace meses".

En relación al campo, Macri sostuvo que es "el gran motor argentino". "Por detrás viene Vaca Muerta, la cual supimos relanzar en nuestro gobierno y nos va a dar una enorme alegría, pero hoy el campo sigue siendo el motor central", expresó.

"El Gobierno ha hecho un esfuerzo pero el campo espera más", subrayó y agregó las retenciones "se tienen que sacar lo antes posible", ya que -dijo- "nunca debió existir".

"Los países ayudan a la gente a exportar, no le ponen trabas para importar", dijo el líder del PRO, y sostuvo que el Gobierno tiene que "fabricar recursos" y "reducir gastos en otro lugar".