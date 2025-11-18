Polilla de la vid: comenzó la etapa final del operativo de control en los oasis Norte y Este

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) inició el sábado la última etapa del Operativo de Control 2025/26 contra la polilla de la vid , que abarcará unas 70.000 hectáreas de viñedos en los oasis Norte y Este.

El organismo ya concluyó las acciones destinadas a controlar la primera generación del insecto y se prepara para intensificar el tratamiento sobre la segunda.

Esta fase contempla la aplicación aérea de feromonas asperjables , una herramienta biológica que interrumpe el apareamiento del insecto mediante la técnica de Confusión Sexual (TCS) . Estas feromonas sintéticas - aptas para producciones orgánicas - permanecen activas durante al menos 45 días y resisten condiciones climáticas adversas.

Su aplicación se realiza días antes del inicio del vuelo de la segunda generación, que en los oasis productivos mendocinos ocurre entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

El operativo empleará aeronaves y drones según las características de cada área, cubriendo Lavalle, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

Un operativo contra la lobesia botrana de escala internacional

Con 130.000 hectáreas involucradas y más de 9.000 productores alcanzados, el operativo que llevan adelante el Ministerio de Producción y el Iscamen es considerado el más grande de su tipo a nivel mundial. Hasta el momento, se asistió con difusores de feromonas a 50.000 hectáreas y se distribuyeron insecticidas específicos para el control de la primera generación en 24.000 hectáreas, de las cuales 7.500 corresponden a producción orgánica.

Además, se realizó el servicio de pulverizaciones aéreas en siete departamentos, con dos intervenciones sobre una superficie total de 90.000 hectáreas. Con la etapa que comenzó el fin de semana, la superficie tratada bajo TCS ascenderá a 120.000 hectáreas, lo que potencia la eficacia del método, cuya efectividad aumenta cuanto mayor es el territorio cubierto de manera integral.

Cronograma tentativo de aplicación

El avance de las tareas estará sujeto a condiciones climáticas y operativas. El cronograma inicial prevé:

Días 1 y 2: Lavalle (Gustavo André y La Asunción) y San Martín (Nueva California)

Días 3 y 4: San Martín (El Central, El Divisadero, Tres Porteñas)

Días 5 y 6: San Martín (Tres Porteñas, Chapanay, Alto Salvador, Las Chimbas, Palmira)

Días 7 y 8: San Martín (Montecaseros, Buen Orden, El Espino, El Ramblón) y Santa Rosa (12 de Octubre)

Días 9 y 10: San Martín (El Ramblón, Alto Verde), Junín (Alto Verde, Algarrobo Grande, Phillips, Santa María de Oro, Mundo Nuevo) y Santa Rosa (Santa Rosa, 12 de Octubre)

Días 11 y 12: Junín (Phillips), Rivadavia (La Central, El Mirador) y Santa Rosa (Santa Rosa, 12 de Octubre)

Días 13 y 14: Rivadavia (La Central, Los Campamentos, La Libertad, La Reducción, Medrano, Los Árboles, El Mirador)

Día 15: Junín (Medrano, Los Barriales, La Colonia, Rodríguez Peña, Junín, Algarrobo Grande) y Rivadavia (Andrade, Rivadavia) image

Estas acciones se enmarcan en la Ley Nacional 27.227, la Ley Provincial 9.076 y la Resolución 449/2018, que establecen los lineamientos para el control obligatorio de Lobesia botrana en la provincia.