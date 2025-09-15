Hidroponía: la alternativa sustentable que se abre paso en el desierto

La hidroponía se ha convertido en una alternativa clave para la producción sustentable de alimentos . Sus ventajas no sólo radican en la posibilidad de obtener cultivos con alta concentración de nutrientes, sino también en su bajo requerimiento de agua y tierra. De esta forma, pequeños y medianos productores pueden optimizar el espacio disponible y lograr productos de calidad.

Justamente, en una tierra árida y de clima semidesértico como lo es Mendoza, esta tendencia se abre camino de la mano de expriencias que, sustentadas en proyectos conjuntos florecieron al calor de incentivos y puesta en marcha de conocientos para crecer y desarrollarse. En la zona de El Borbollón (Las Heras), Leonardo Guercio ha puesto en marcha hace dos años una iniciativa pionera en este sentido, que combina la producción de forraje hidropónico con un fuerte compromiso social.

Para llevar a cabo su proyecto, este productor utiliza técnicas innovadoras para optimizar el rendimiento de sus cultivos. No sólo busca la eficiencia en la producción, sino que también contribuye de manera directa con su comunidad. Su idea contó con el impulso inicial de la Municipalidad de Las Heras, cuando comenzó con la construcción de un túnel de 50 metros de largo, financiado por la comuna. Ese capital inicial, en la actualidad, se está devolviendo en forma de leche fluida que se destina a los merenderos de la zona, fortaleciendo así un círculo virtuoso de producción y apoyo comunitario.

"Mi actividad principal es la producción primaria de leche", explica Guercio. Con un tambo de 70 vacas que producen 1.000 litros diarios, la introducción del forraje hidropónico ha marcado una diferencia significativa. El método consiste en sembrar avena en invierno y maíz en verano, y cosechar el forraje en un plazo de siete días. En ese sentido, Guercio destaca que una de las grandes ventajas de esta técnica es su eficiencia. "Se utiliza un kilogramo de semilla y se cosechan tres kilogramos de forraje", detalla Guercio, y destaca como punto fuerte el ahorro de agua y la reducción de la superficie de terreno que requiere para poder plantar. Aclara demás, que el forraje hidropónico resultante es un alimento altamente nutritivo para el ganado y ello, a la vez, ha llevado a un notable incremento en la producción y a una mejora en la calidad de la leche.

El objetivo de Guercio es claro: "mejorar la producción para obtener más forraje verde hidropónico para alimentar así a más vacas". De esta manera, busca no solo la autosuficiencia de su emprendimiento, sino también seguir aportando a la comunidad a través de su labor.

Juan Carlos Casciani es otro referente de la hidroponía en la provincia. No solo se dedica a instalar módulos de cultivo sin suelo, sino que también lleva esta innovadora técnica a escuelas, capacitando a jóvenes y promoviendo una nueva forma de producir alimentos. Su labor, en colaboración con el Instituto Nacional de Tenología Agropecuaria, busca popularizar una alternativa sostenible frente a los desafíos del crecimiento demográfico y la escasez de tierras.

"Un cultivo hidropónico es cuando las plantas se cultivan en agua, dándoles los nutrientes necesarios para que cumplan su ciclo", explica Casciani. Este método ofrece múltiples beneficios que lo posicionan como una solución prometedora para el futuro de la agricultura.

Hidroponía: ventajas que transforman el cultivo

Uno de los principales puntos a favor es el ahorro de agua. En un cultivo hidropónico se utiliza hasta un 70% menos de agua que en uno tradicional. Las soluciones nutritivas se agregan a un circuito cerrado que, impulsado por una bomba, recircula el agua y oxigena las raíces, eliminando la necesidad de riego constante. En un contexto de desertificación creciente y escasez de agua, estas fortalezas de postulan con una ventana a la esperanza para nuevos proyectos agroecológicos, que buscan producir de manera sostenible.

Otra gran ventaja es la optimización del espacio. "Se les llama cultivos verticales porque medimos en metros cúbicos, no en metros cuadrados", aclara Casciani. Al apilar paneles de cultivo, es posible, además, sembrar hasta cuatro veces más plantas en el mismo espacio, aprovechando al máximo la superficie disponible. Pero además, la hidroponía garantiza la inocuidad de los alimentos. Al ser un ambiente acuoso, el riesgo de plagas es casi nulo, lo que permite producir vegetales sin necesidad de pesticidas. "Sabemos lo que estamos consumiendo, es mucho más orgánico", asegura.

La rapidéz del ciclo de cultivo es otro factor clave. Las plantas no tienen que "salir a buscar" los nutrientes, ya que estos se les suministran directamente en el agua. Esto acorta significativamente el tiempo de crecimiento. Por ejemplo, una lechuga que en tierra tarda 70 días, en hidroponía está lista en menos de 30. Este factor, de hecho, es la prueba de que da cuenta de la posibilidad de generar mayores volúmenes de producción para quienes adopten esta forma de cultivar.

Módulo experimental para perfeccionar los procesos de hidroponía

Las experiencias en este sentido, han sido más que positivas. Desde 2019, Casciani trabaja en el INTA, en un módulo experimental donde investiga y optimiza el proceso. Ha comprobado que el uso de caños de PVC más anchos (de 110 mm) permite un mejor desarrollo de las raíces y la posibilidad de cultivar hortalizas de mayor tamaño, como tomate y pimiento.

Gran parte de su trabajo se centra en la educación. En colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ha donado módulos a escuelas secundarias y primarias, además de dictar talleres de armado y manejo de cultivos. "La idea es ir a las escuelas y promover esta iniciativa", destaca. Los jóvenes, a través de estas capacitaciones, aprenden sobre este método, sus ventajas y los cuidados necesarios, como el control de la conductividad eléctrica, el pH, la temperatura y el oxígeno del agua.

Aunque la inversión inicial es más alta que la de un cultivo tradicional debido a la tecnología que se utiliza, Casciani subraya que las ventajas superan ampliamente las desventajas. Su experiencia, que combina la investigación y la enseñanza, demuestra que la hidroponía es una técnica con un gran potencial y un futuro prometedor. "Es una modalidad muy novedosa, que se está proyectando y que tiene buen futuro", afirma Casciani, con la esperanza de que este método de cultivo sin suelo se expanda, y los jóvenes y la sociedad en general sigan descubriendo sus múltiples beneficios.

En un contexto de creciente sequía y altos costos, la provincia de Mendoza se posiciona como un bastión para una innovadora técnica agrícola: el forraje verde hidropónico (FVH). Esta práctica ancestral, que se remonta a Europa en el siglo XVII, se presenta hoy como una solución viable y sostenible para la alimentación animal, prometiendo transformar la producción ganadera a pequeña y gran escala.

El Licenciado José Reta, docente universitario, investigador y asesor de múltiples proyectos en Mendoza y el país, explica la esencia de esta técnica: “Hidro significa agua, y pónico viene de cultivo. Por lo tanto, el forraje verde hidropónico es, literalmente, el cultivo en agua”, coincide con sus colegas. A diferencia de los métodos tradicionales, aclara Reta, éste no requiere suelo ni grandes extensiones de tierra, lo que lo hace ideal para regiones áridas, tales como el desierto lavallino.

Un futuro con desafíos y potencial

La necesidad de potenciar las actividades relacionadas a instancias de capacitación, como así también dar impulso a las investigaciones relacionadas a las nuevas tecnologías para aplicar la hidroponía de manera sustentable, se postula como uno de los principales desafíos a corto y mediado plazo.

Ocurre que a pesar de sus notorias ventajas, la producción, en el caso del forraje verde hidropónico, enfrenta un obstáculo principal en Argentina, destacan quienes conocer de cerca el tema. "Argentina es uno de los países más atrasados en el tema del forraje verde hidropónico por ignorancia y desconocimiento", afirma Reta. Las experiencias pasadas, indica, que a menudo resultaron en fracasos, se debieron a la incapacidad de adaptar la técnica a la realidad local, específicamente en cuanto a la calidad del agua, el tipo de grano y las inclemencias climáticas.

Sin embargo,es una realidad que en la actualidad, el interés por este tipo de cultivos por parte de los productores mendocinos, está en aumento. Aunque la implementación avanza "poco a poco", el potencial es enorme, aclara Reta y asegura que el día en que los productores descubran el forraje verde hidropónico, su producción “va a cambiar un 100%”. Destaca en este sentido que a los fines de facilitar esta transición, se están implementando proyectos con el asesoramiento de profesionales, que incluyen capacitación y un seguimiento técnico durante un año, de manera que los productores tengan la posibilidad de manejar la técnica que requiere la producción de tipo hidropónico de manera autónoma.

Lo cierto es que, en el caso de forraje verde hidropónico, las experiencias logradas hasta el momento lo muestran como una solución sustentable y económica para la ganadería en Mendoza. Así, a medida que la técnica se adapte y logre una mayor tracción, podría marcar “un antes y un después” en la producción agropecuaria de la región, enfrentando los desafíos de la escasez de recursos con innovación y eficiencia.

En la actualidad, entidades a nivel Nacional han sumado sus aportes a esta tendencia que se abre paso como una alternativa sostenible en el marco de las demandas y realidades actuales de todas las provincias. Justamemte, la Asociación Hidropónica Argentina, cuenta con un equipo de profesionales dedicados a esta tarea. Tal como lo mencionan en su página web, https://asociacionhidroponica.com.ar/ en todo el territorio argentino, se realizó en 2024 el censo de productores hidropónicos, cuyos datos se darán a conocer en el corto plazo.

Ventajas que transforman la producción

Los beneficios de esta técnica son múltiples y significativos. De hecho, garcias a esta metología es posible abrir una esperanza hacia el futuro en el mundo del agro a nivel local, nacional y mundial. De acuerdo al aporte realizado por quienes trabajan y promueven esta modalidad para producir cultivos, se destacan este sentido aspectos tales como: